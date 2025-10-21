Presidente Pistoia: "Chiesto il rinvio della prossima gara, ma giocheremo per Marianella"

"Facciamo in modo che la sua morte non sia stata vana e che questa tragedia serva da monito"di Redazione
"La società Pistoia Basket 2000 ha chiesto un posticipo per il prossimo match contro JuVi Cremona, ma questo sfortunatamente non è stato possibile. Alla luce di ciò il Club ha deciso che la partita di domenica verrà dedicata alla memoria del signor Raffaele Marianella". Lo ha annunciato Joseph David, presidente del Pistoia Basket 2000, a due giorni dal tragico assalto al bus dei tifosi pistoiesi che ha portato alla morte di uno dei due autisti.
"Come Club pensiamo 24 ore al giorno al basket, ma non dobbiamo dimenticare che la vita, il rispetto e l'umanità sono valori più importanti di ogni vittoria o sconfitta", ha aggiunto il presidente pistoiese. Il club toscano "ringrazia sentitamente il Club RSR Sebastiani Rieti, in primis nella figura del suo proprietario Roberto Pietropaoli, per la solidarietà e assistenza riservata ai nostri tifosi sin dai primi tragici momenti".
"Facciamo in modo che la sua morte non sia stata vana. Che questa tragedia serva da monito: la violenza non può trovare spazio nello sport. I giocatori devono giocare, gli allenatori allenare, gli arbitri arbitrare e i tifosi tifare sempre con rispetto e sentimenti positivi nei loro cuori - ha poi aggiunto David tornando alla scomparsa dell'autista -. Lo sport ha la forza di unire persone e comunità. Una simile tragedia deve rinnovare il nostro impegno verso questi ideali". "Il mio augurio è che la memoria di Raffaele Marianella possa ispirare una cultura basata sul rispetto, non solo all'interno dei campi sportivi ma anche, e soprattutto, al di fuori degli stessi", ha concluso il presidente del club.