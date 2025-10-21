Presidente Pistoia: "Chiesto il rinvio della prossima gara, ma giocheremo per Marianella"

"Facciamo in modo che la sua morte non sia stata vana. Che questa tragedia serva da monito: la violenza non può trovare spazio nello sport. I giocatori devono giocare, gli allenatori allenare, gli arbitri arbitrare e i tifosi tifare sempre con rispetto e sentimenti positivi nei loro cuori - ha poi aggiunto David tornando alla scomparsa dell'autista -. Lo sport ha la forza di unire persone e comunità. Una simile tragedia deve rinnovare il nostro impegno verso questi ideali". "Il mio augurio è che la memoria di Raffaele Marianella possa ispirare una cultura basata sul rispetto, non solo all'interno dei campi sportivi ma anche, e soprattutto, al di fuori degli stessi", ha concluso il presidente del club.