Juve Stabia, Figc chiederà gli atti. A maggio ultras legati ai clan sul palco della festa play off

Intanto, emergono alcuni dettagli su quanto accaduto la scorsa stagione. C'erano anche tre ultras, già raggiunti da Daspo, e ritenuti legati alla criminalità organizzata sul palco allestito per festeggiare, lo scorso 29 maggio, l'accesso ai play off della Juve Stabia, che milita nel campionato di serie B. La circostanza era stata peraltro denunciata in quella occasione dall'eurodeputato e consigliere comunale di Castellammare di Stabia Sandro Ruotolo. "La saldatura tra gli esponenti del tifo organizzato, già appartenenti o contigui a compagini criminali locali, e la comunità stabiese - spiega una nota della Procura di Napoli - si è manifestata secondo tipiche modalità di condizionamento mafioso, nell'evento organizzato dal comune di Castellammare di Stabia lo scorso 29 maggio, per celebrare la conclusione dell'ottima stagione calcistica della squadra".