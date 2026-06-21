Tennis

Sinner numero 1 anche degli incassi: ecco la cifra monstre per ogni minuto giocato

L'altoatesino finora ha raccolto 1403 euro ogni 60 secondi: dietro di lui Alcaraz e Zverev 

21 Giu 2026 - 09:45
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Jannik Sinner continua a infrangere record, non solo sul terreno di gioco. Calcolatrice alla mano, un portale specializzato ha calcolato quanto guadagnano i tennisti per ogni minuto passato in campo e il numero 1 del mondo si conferma, anche qui, in vetta alla classifica. 

Cifra da capogiro

 Fatta eccezione per le sconfitte agli Australian Open, a Doha e ai Roland Garros, finora la stagione di Jannik è stata quasi perfetta. Secondo quanto riportato da Tennis Connected, l'altoatesino ha guadagnato circa 1403 euro per ogni minuto giocato (1611 dollari). A questo risultato hanno contribuito i cinque Masters 1000 che Sinner ha disputato e vinto da inizio anno fino a oggi: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Anche in questa speciale classifica, l'azzurro ha completamente sbaragliato la concorrenza: il suo è il rapporto migliore tra tempo passato in campo e guadagni. 

Chi sul podio con Sinner?

 Anche se è ai box da parecchio tempo per l'infortunio al polso, al secondo posto c'è Carlos Alcaraz con 1320 euro. Insomma, il duello tra i due continua anche a colpi di introiti. Terzo, invece, l'ultimo vincitore dei Roland Garros: finora Sascha Zverev ha guadagnato 1149 euro ogni 60 secondi. 

Gli altri italiani

 L'exploit nello slam parigino ha fatto felici anche Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tennista romano è al quinto posto (dietro Novak Djokovic) con 685 euro e la finalissima persa contro Zverev lo ha portato a guadagnare oltre 2 milioni di euro. Il classe 2001, invece, si è fermato a quota 483

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