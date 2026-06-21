Sinner numero 1 anche degli incassi: ecco la cifra monstre per ogni minuto giocato

Fatta eccezione per le sconfitte agli Australian Open, a Doha e ai Roland Garros, finora la stagione di Jannik è stata quasi perfetta. Secondo quanto riportato da Tennis Connected, l'altoatesino ha guadagnato circa 1403 euro per ogni minuto giocato (1611 dollari). A questo risultato hanno contribuito i cinque Masters 1000 che Sinner ha disputato e vinto da inizio anno fino a oggi: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Anche in questa speciale classifica, l'azzurro ha completamente sbaragliato la concorrenza: il suo è il rapporto migliore tra tempo passato in campo e guadagni.