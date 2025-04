Sinner e colleghi protestano contro i tornei del Grande Slam: richiesti più fondi per i giocatori

La linea d’indirizzo è chiara: senza i big come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o Novak Djokovic non ci sarebbe lo spettacolo che stiamo vivendo in questa epoca. Come riportato da L’Equipe l’obiettivo sarebbe quello di ampliare la fetta dei guadagni considerato che nell’NBA i cestisti più noti portano a casa il 50% dei ricavi generati dalla lega nel corso di una stagione.