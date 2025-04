L'ex preparatore di Sinner fa chiarezza sul caso Clostebol: "Non mi sarei aspettato una tale leggerezza da Naldi"

Perché Ferrara era perfettamente consapevole che il Trofodermin, che utilizzava da anni per una patologia cronica, conteneva il fantomatico Clostebol e per questo aveva avvisato il collega prima dell’eventuale utilizzo: “Non ho consegnato nulla a Naldi, gliene ho suggerito l’utilizzo poiché aveva un taglio a un dito che non cicatrizzava e rendeva complicato il suo lavoro - ha spiegato il preparatore in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Fui molto chiaro nel comunicare a Naldi la natura del prodotto e la necessità che per nessuna ragione dovesse entrare in contatto con Jannik. Infatti ne ho consentito l’uso solo all’interno del mio bagno personale. Naldi non ha negato di essere stato informato, ma ha detto di non ricordare".