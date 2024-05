Sinner ha deciso, giocherà il Roland Garros: a Parigi allenamento con Nishikori

TENNIS

Il numero 2 al mondo ha sciolto le riserve dopo l'infortunio all'anca: giocherà puntando la vetta del ranking

Ora è ufficiale: Jannik Sinner giocherà il Roland Garros, con l'obiettivo di diventare numero 1 al mondo. Rilassato e sorridente, Jannik Sinner è arrivato a Parigi in vista del torneo. Il campione altoatesino, reduce da due giorni di allenamenti a Monte-Carlo dopo la fisioterapia al J-Medical di Torino, non avverte più quel dolore all'anca che lo ha costretto al ritiro a Madrid, e anche se l'incognita resta sempre la tenuta fisica nei match da tre set su cinque, ha sciolto le riserve e parteciperà al torneo. Il numero 2 al mondo si è allenato per un'ora e mezza con uno sparring d'eccezione, il giapponese Kei Nishikori, e così farà anche giovedì, giorno dei sorteggi del tabellone. La decisione finale però è già stata presa: Sinner ci sarà.

In ballo c'è la vetta della classifica mondiale, che Sinner avrebbe potuto raggiungere anche non giocando se Djokovic non dovesse raggiungere la finale del Roland Garros (o la semifinale in caso di vittoria a Ginevra). Il numero 1 d'Italia a Parigi difende solo 85 punti ma a Wimbledon difende la semifinale. C'è ancora più di metà stagione da giocare, tra cui l'Olimpiade sempre a Parigi, e anche per questo motivo per prendere la decisione con il proprio staff si è preso tutto il tempo necessario per evitare rischi.

