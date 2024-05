Jannik Sinner vola verso Parigi: decisivi i prossimi allenamenti per la partecipazione al Roland Garros

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria lascerà in giornata il Principato di Monaco verso la capitale francese dove si allenerà in vista dello Slam transalpino

Jannik Sinner è pronto a volare per Parigi. Attenzione, non è detto che il 22enne di Sesto Pusteria giochi il Roland Garros, ma questa mossa rappresenta sicuramente un bel segnale in vista dello Slam francese. Il tennista bolzanino si è allenato nel corso degli ultimi giorni nella tranquillità di Monte Carlo ricevendo buone risposte dal suo fisico, reduce da un ciclo di terapie all'anca. Insieme a lui sono rimasti gli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill oltre al preparatore atletico Umberto Ferrara, tuttavia soltanto gli allenamenti sulla terra rossa del Bois de Boulogne toglierà tutti i dubbi su una sua eventuale partecipazione.

Il rischio di un riacutizzarsi del dolore a fronte di una condizione fisica precaria esiste, motivo per cui non va escluso un forfait dell'ultimo minuto considerato che una sua mancata partecipazione gli possa comunque regalare il sorpasso a Novak Djokovic in testa alla classifica ATP. Concrete sono anche le possibilità di una sconfitta prematura che a quel punto metterebbe in crisi le certezze di Sinner sulla terra rossa.

A questo punto decisivi saranno gli allenamenti nella capitale francese con tanto di decisione che potrebbe non arrivare prima di giovedì 23 maggio quando andrà in scena il sorteggio del tabellone. Qualora Sinner dovesse decidere di non prendere parte al torneo oltre quella data, gli organizzatori dovrebbero rivedere i propri piani e cambiare completamente l'impostazione, motivo per cui è facile che una scelta arrivi prima di quel momento. Tutto in attesa di rivedere l'azzurro nel migliore dei modi.