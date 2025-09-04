Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per chiedere al campione italiano di uno spiacevole e inusuale episodio. Infatti, in occasione del match di lunedì un tifoso ha provato ad aprirgli la borsa, un membro dello staff di sicurezza l'ha rapidamente fermato e Sinner si è allontanato. "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa, perché lì non ci sono solo le racchette", ha detto Sinner: "Ho il mio telefono. Ho il mio portafoglio". Sinner ha detto che non gli era mai successo nulla di simile prima, "ma credo che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro. Soprattutto sul campo, ci sono molte guardie di sicurezza. Credo che soprattutto nei tornei importanti facciano un lavoro straordinario per farci sentire al sicuro. Quindi, anche se succedono cose nuove come questa, fanno un ottimo lavoro. Va tutto bene".