Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"

Il numero 1 al mondo: "Non ho pensato al derby, ma a giocare contro il numero 10 del ranking"

04 Set 2025 - 07:46
© Getty Images

© Getty Images

"Sono molto contento di essere di nuovo in semifinale di un Grande Slam". Lo ha detto Jannik Sinner nella una conferenza stampa al termine del match contro Lorenzo Musutti, vinto in tre set, che gli vale la semifinale degli Us Open.

"Ci conosciamo bene, veniamo dallo stesso Paese. - ha detto il campione in carica subito dopo la partita - Giochiamo la Davis insieme. Ma dobbiamo mettere da parte l'amicizia per la partita e quando ci stringiamo la mano torniamo come prima".

"È stato un match solido, ho servito bene". Ma il quarto è una pratica ormai archiviata, si volta subito pagina. Venerdì c'è la semifinale contro Felix Auger-Aliassime: "Tutti coloro che sono arrivati in semifinale stanno giocando bene". "Siamo sempre più gli azzurri che giocano i tabelloni principali. Qualcuno in Italia non avrà dormito per questo match, siamo orgogliosi di essere italiani. È un Paese speciale, abbiamo grandissimo sostegno e poi siamo ovunque. Vediamo cosa succederà al prossimo turno", ha concluso. Auger-Aliassime è avvisato.

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per chiedere al campione italiano di uno spiacevole e inusuale episodio. Infatti, in occasione del match di lunedì un tifoso ha provato ad aprirgli la borsa, un membro dello staff di sicurezza l'ha rapidamente fermato e Sinner si è allontanato. "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa, perché lì non ci sono solo le racchette", ha detto Sinner: "Ho il mio telefono. Ho il mio portafoglio". Sinner ha detto che non gli era mai successo nulla di simile prima, "ma credo che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro. Soprattutto sul campo, ci sono molte guardie di sicurezza. Credo che soprattutto nei tornei importanti facciano un lavoro straordinario per farci sentire al sicuro. Quindi, anche se succedono cose nuove come questa, fanno un ottimo lavoro. Va tutto bene".

"Sono rimasto impressionato da Jannik - ha detto invece Lorenzo Musetti - ha strameritato e gli auguro di difendere il titolo". "Stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti: servizio, risposta, aggressività, il modo di comandare gli scambi", ha aggiunto il tennista italiano, numero 10 al mondo.

Leggi anche

Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

sinner musetti
usopen

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Sinner strapazza Bublik, ai quarti lo storico derby con Musetti: "Bello un italiano in semifinale"

Alcaraz senza rivali: percorso netto anche con Lehecka e semifinale sul velluto

Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

Musetti show, demolito Munar: ai quarti il possibile derby azzurro con Sinner

Sinner è ingiocabile, domina Bublik e si regala lo storico derby con Musetti ai quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:03
I risparmi estivi per un tesoretto invernale: l'Inter ha 20/25 milioni per il mercato di gennaio
08:36
Milan camaleontico e con il falso nove: così Allegri può far decollare il Diavolo
07:46
Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"
07:45
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna
07:34
Michela Persico al Festival del Cinema: l'ex moglie di Rugani incanta Venezia