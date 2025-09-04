Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"

Il numero 1 al mondo: "Non ho pensato al derby, ma a giocare contro il numero 10 del ranking"
"Sono molto contento di essere di nuovo in semifinale di un Grande Slam". Lo ha detto Jannik Sinner nella una conferenza stampa al termine del match contro Lorenzo Musutti, vinto in tre set, che gli vale la semifinale degli Us Open.
"Ci conosciamo bene, veniamo dallo stesso Paese. - ha detto il campione in carica subito dopo la partita - Giochiamo la Davis insieme. Ma dobbiamo mettere da parte l'amicizia per la partita e quando ci stringiamo la mano torniamo come prima".
"È stato un match solido, ho servito bene". Ma il quarto è una pratica ormai archiviata, si volta subito pagina. Venerdì c'è la semifinale contro Felix Auger-Aliassime: "Tutti coloro che sono arrivati in semifinale stanno giocando bene". "Siamo sempre più gli azzurri che giocano i tabelloni principali. Qualcuno in Italia non avrà dormito per questo match, siamo orgogliosi di essere italiani. È un Paese speciale, abbiamo grandissimo sostegno e poi siamo ovunque. Vediamo cosa succederà al prossimo turno", ha concluso. Auger-Aliassime è avvisato.
La conferenza stampa è stata anche l'occasione per chiedere al campione italiano di uno spiacevole e inusuale episodio. Infatti, in occasione del match di lunedì un tifoso ha provato ad aprirgli la borsa, un membro dello staff di sicurezza l'ha rapidamente fermato e Sinner si è allontanato. "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa, perché lì non ci sono solo le racchette", ha detto Sinner: "Ho il mio telefono. Ho il mio portafoglio". Sinner ha detto che non gli era mai successo nulla di simile prima, "ma credo che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro. Soprattutto sul campo, ci sono molte guardie di sicurezza. Credo che soprattutto nei tornei importanti facciano un lavoro straordinario per farci sentire al sicuro. Quindi, anche se succedono cose nuove come questa, fanno un ottimo lavoro. Va tutto bene".
"Sono rimasto impressionato da Jannik - ha detto invece Lorenzo Musetti - ha strameritato e gli auguro di difendere il titolo". "Stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti: servizio, risposta, aggressività, il modo di comandare gli scambi", ha aggiunto il tennista italiano, numero 10 al mondo.
