Tennis, US Open: Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

Due ore nette di partita: la notte italiana di tennis ci regala il derby tricolore tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, con il numero uno al mondo che accede alla semifinale degli US Open superando il connazionale con un secco 3-0. Partenza straripante da parte dell’altoatesino, che mette subito le cose in chiaro nel primo parziale: due break consecutivi, per partire sul 4-0 e chiudere poi a servizio con il 6-1, tenendo a 0 o a 15 i suoi turni di battuta e non dando la minima chance al suo avversario. Il secondo set è invece più equilibrato: Lorenzo lotta e alza il suo livello, ma non riesce a trasformare l’unica grande chance in vantaggio sul 2-1 e con una palla break a favore. Nel game successivo anche il numero uno al mondo fallisce il break, ma poi sul 4-4 strappa il servizio al toscano e chiude di nuovo nel suo turno di battuta per scappare via sul 2-0 (6-4). Jannik apre la terza e ultima partita con un altro break, poi però nel game seguente Musetti tenta il tutto per tutto: Lorenzo ha a disposizione ben quattro palle break, tutte annullate dal numero uno del mondo. Sinner annulla alte due palle break sul 4-2, prima di rubare l’ennesimo servizio al connazionale e chiudere con il 6-2 che vale il 3-0 finale. Sinner accede al prossimo turno, in semifinale lo attende il canadese Felix Auger-Aliassime (vittorioso in rimonta per 3-1 contro de Minaur). Eliminato uno stoico Lorenzo Musetti, che lotta come può ma deve arrendersi al dominio totale di Sinner.