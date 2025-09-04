Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
L'EPISODIO

Sinner e il tentato furto agli US Open: "Mai successo, nella borsa avevo anche cellulare e portafoglio"

L'altoatesino in conferenza stampa: "Nello zaino ho le racchette ma tante altre cose"

04 Set 2025 - 12:19

Fresco di vittoria sull'amico Lorenzo Musetti agli US Open, Jannik Sinner ha commentato il tentato furto ai suoi danni dopo il match disputato contro Bublik. Nel filmato divenuto virale, si vede un ragazzo cercare di aprire la borsa di Jannik nonostante la corposa presenza di sicurezza nei pressi del campo da gioco. L'episodio ha naturalmente spaventato il numero uno al mondo che nello zaino conserva le racchette e non solo.

"Non mi era mai capitato, ho cercato subito di capire se aveva preso qualcosa perché avevo il telefono e il portafoglio, non solo le racchette da tennis. Ma la security fa un lavoro fantastico" le parole di Sinner ai media.

Sinner-Musetti, derby azzurro agli US Open

1 di 86
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

sinner
tennis

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Sinner strapazza Bublik, ai quarti lo storico derby con Musetti: "Bello un italiano in semifinale"

Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"

Alcaraz senza rivali: percorso netto anche con Lehecka e semifinale sul velluto

Musetti show, demolito Munar: ai quarti il possibile derby azzurro con Sinner

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:21
Hadjar e Lawson all'evento Piquadro a Milano
12:19
Sinner e il tentato furto agli US Open: "Mai successo, nella borsa avevo anche cellulare e portafoglio"
Sinner, ecco come si gestisce la pressione
12:10
Sinner, ecco come si gestisce la pressione
12:06
Gattuso perde Scamacca: problemi al ginocchio, l'attaccante lascia il ritiro di Coverciano
12:00
Brasile: tensione Ancelotti-Neymar. L'allenatore chiarisce: "Non convocato per scelta tecnica"