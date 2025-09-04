Sinner e il tentato furto agli US Open: "Mai successo, nella borsa avevo anche cellulare e portafoglio"

Sinner-Musetti, derby azzurro agli US Open
© IPA
© IPA
L'altoatesino in conferenza stampa: "Nello zaino ho le racchette ma tante altre cose"
Fresco di vittoria sull'amico Lorenzo Musetti agli US Open, Jannik Sinner ha commentato il tentato furto ai suoi danni dopo il match disputato contro Bublik. Nel filmato divenuto virale, si vede un ragazzo cercare di aprire la borsa di Jannik nonostante la corposa presenza di sicurezza nei pressi del campo da gioco. L'episodio ha naturalmente spaventato il numero uno al mondo che nello zaino conserva le racchette e non solo.
"Non mi era mai capitato, ho cercato subito di capire se aveva preso qualcosa perché avevo il telefono e il portafoglio, non solo le racchette da tennis. Ma la security fa un lavoro fantastico" le parole di Sinner ai media.
© IPA
© IPA
