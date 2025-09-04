Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Basket
EUROBASKET

Basket, Europei: l’Italia batte anche Cipro e blinda il secondo posto

Gli Azzurri termineranno il Gruppo C in una delle prime due posizioni: la vetta dipenderà da Spagna-Grecia

04 Set 2025 - 19:10
© X

© X

L’Italia chiude la fase a gironi degli Europei di basket con una convincente vittoria per 89-54 contro Cipro e blinda così, quantomeno, la seconda piazza nel Gruppo C. Già centrato l’accesso agli ottavi di finale, la Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco timbra il quarto successo consecutivo nella competizione e tiene vivo il sogno primo posto: una vittoria della Spagna sulla Grecia regalerebbe infatti la leadership del girone agli Azzurri.

Dalla moda alla passione per il basket: Giorgio Armani ha vinto 15 trofei con Milano, Italia col lutto al braccio

1 di 25
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

LA PARTITA

Già conquistata la qualificazione agli ottavi di finale nello scorso turno, l’Italia si presenta in campo nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di basket con l’obiettivo di tenere vivo il sogno primo posto nel Gruppo C. Pozzecco conferma l’ormai consolidato quintetto base formato da Diouf, Fontecchio, Melli, Pajola e Spagnolo, con l’Italbasket che sul parquet di Limassol veste sulla propria divisa una fascia nera in segno di lutto: lo scopo è quello di onorare Giorgio Armani, patron dell’Olimpia Milano scomparso oggi all’età di 91 anni. Inizia quindi la sfida e i primi due punti ai tiri liberi sono per Cipro, con l’Italia che riesce però a costruire un parziale di 19-0, prendendo pressoché subito in mano le redini del match. Con nove canestri dal campo e quattro a cronometro fermo, gli Azzurri fanno loro il parziale d’apertura con un netto 24-6, ispirati soprattutto dalle iniziative di Diouf e Spagnolo. Un mini-parziale di 5-0 firmato Tigkas accorcia però le distanze per i padroni di casa in avvio di secondo quarto, costringendo Pozzecco a chiamare subito un time-out per scuotere i suoi. L’Italia fa comunque molta più fatica a segnare rispetto al parziale precedente, ma concede poco in fase difensiva e all’intervallo si presenta allora con un sostanzioso vantaggio di 40-19.

Come già accaduto nel primo tempo, anche il secondo è inaugurato da un canestro cipriota, cui segue una veemente risposta di uno scatenato Fontecchio. Pozzecco sfrutta le rotazioni per far riposare i suoi ragazzi il più possibile e gli Azzurri si mettono a gestire il vantaggio costruito senza particolari patemi. Il terzo quarto si chiude allora con l’Italbasket avanti 67-43, mentre la sirena di fine partita fissa il risultato finale sull’89-54: Fontecchio e Spagnolo sono i migliori marcatori per gli Azzurri con i 13 punti ciascuno. Grazie al quarto successo consecutivo (a fronte di una sola sconfitta), l’Italia blinda quindi la seconda posizione nel Gruppo C e continua a sperare anche nel primo posto: una vittoria della Spagna contro la Grecia questa sera regalerebbe infatti il primato nel girone agli Azzurri. Gallinari e compagni dovranno quindi fare il tifo per la Nazionale iberica allenata da Sergio Scariolo, alla quale serve obbligatoriamente un successo per continuare il proprio cammino in questi Europei e difendere il titolo di Campione in carica. Considerando anche la probabile vittoria della Polonia sul Belgio, l'avversaria dell'Italia agli ottavi sarà quindi presumibilmente una tra Slovenia e Israele.

eurobasket
italia
cipro
europei
ottavi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

