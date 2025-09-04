Basket, Europei: l’Italia batte anche Cipro e blinda il secondo posto

Dalla moda alla passione per il basket: Giorgio Armani ha vinto 15 trofei con Milano, Italia col lutto al braccio
L’Italia chiude la fase a gironi degli Europei di basket con una convincente vittoria per 89-54 contro Cipro e blinda così, quantomeno, la seconda piazza nel Gruppo C. Già centrato l’accesso agli ottavi di finale, la Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco timbra il quarto successo consecutivo nella competizione e tiene vivo il sogno primo posto: una vittoria della Spagna sulla Grecia regalerebbe infatti la leadership del girone agli Azzurri.
Già conquistata la qualificazione agli ottavi di finale nello scorso turno, l’Italia si presenta in campo nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di basket con l’obiettivo di tenere vivo il sogno primo posto nel Gruppo C. Pozzecco conferma l’ormai consolidato quintetto base formato da Diouf, Fontecchio, Melli, Pajola e Spagnolo, con l’Italbasket che sul parquet di Limassol veste sulla propria divisa una fascia nera in segno di lutto: lo scopo è quello di onorare Giorgio Armani, patron dell’Olimpia Milano scomparso oggi all’età di 91 anni. Inizia quindi la sfida e i primi due punti ai tiri liberi sono per Cipro, con l’Italia che riesce però a costruire un parziale di 19-0, prendendo pressoché subito in mano le redini del match. Con nove canestri dal campo e quattro a cronometro fermo, gli Azzurri fanno loro il parziale d’apertura con un netto 24-6, ispirati soprattutto dalle iniziative di Diouf e Spagnolo. Un mini-parziale di 5-0 firmato Tigkas accorcia però le distanze per i padroni di casa in avvio di secondo quarto, costringendo Pozzecco a chiamare subito un time-out per scuotere i suoi. L’Italia fa comunque molta più fatica a segnare rispetto al parziale precedente, ma concede poco in fase difensiva e all’intervallo si presenta allora con un sostanzioso vantaggio di 40-19.
Come già accaduto nel primo tempo, anche il secondo è inaugurato da un canestro cipriota, cui segue una veemente risposta di uno scatenato Fontecchio. Pozzecco sfrutta le rotazioni per far riposare i suoi ragazzi il più possibile e gli Azzurri si mettono a gestire il vantaggio costruito senza particolari patemi. Il terzo quarto si chiude allora con l’Italbasket avanti 67-43, mentre la sirena di fine partita fissa il risultato finale sull’89-54: Fontecchio e Spagnolo sono i migliori marcatori per gli Azzurri con i 13 punti ciascuno. Grazie al quarto successo consecutivo (a fronte di una sola sconfitta), l’Italia blinda quindi la seconda posizione nel Gruppo C e continua a sperare anche nel primo posto: una vittoria della Spagna contro la Grecia questa sera regalerebbe infatti il primato nel girone agli Azzurri. Gallinari e compagni dovranno quindi fare il tifo per la Nazionale iberica allenata da Sergio Scariolo, alla quale serve obbligatoriamente un successo per continuare il proprio cammino in questi Europei e difendere il titolo di Campione in carica. Considerando anche la probabile vittoria della Polonia sul Belgio, l'avversaria dell'Italia agli ottavi sarà quindi presumibilmente una tra Slovenia e Israele.
