Basket, Europei: l’Italia batte anche Cipro e blinda il secondo posto

Come già accaduto nel primo tempo, anche il secondo è inaugurato da un canestro cipriota, cui segue una veemente risposta di uno scatenato Fontecchio. Pozzecco sfrutta le rotazioni per far riposare i suoi ragazzi il più possibile e gli Azzurri si mettono a gestire il vantaggio costruito senza particolari patemi. Il terzo quarto si chiude allora con l’Italbasket avanti 67-43, mentre la sirena di fine partita fissa il risultato finale sull’89-54: Fontecchio e Spagnolo sono i migliori marcatori per gli Azzurri con i 13 punti ciascuno. Grazie al quarto successo consecutivo (a fronte di una sola sconfitta), l’Italia blinda quindi la seconda posizione nel Gruppo C e continua a sperare anche nel primo posto: una vittoria della Spagna contro la Grecia questa sera regalerebbe infatti il primato nel girone agli Azzurri. Gallinari e compagni dovranno quindi fare il tifo per la Nazionale iberica allenata da Sergio Scariolo, alla quale serve obbligatoriamente un successo per continuare il proprio cammino in questi Europei e difendere il titolo di Campione in carica. Considerando anche la probabile vittoria della Polonia sul Belgio, l'avversaria dell'Italia agli ottavi sarà quindi presumibilmente una tra Slovenia e Israele.