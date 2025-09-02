Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

US Open: Sinner spazza via Bublik, ai quarti il derby con Musetti

Il numero uno al mondo ha liquidato il kazako in un'ora e 21 minuti: "Bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale". 

02 Set 2025 - 04:02
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Derby italiano ai quarti di finale degli Us Open. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti infatti si sfideranno in una prima storica per il tennis azzurro. Il numero uno al mondo ha conquistato l'accesso ai quarti di Flushing Meadows battendo senza problemi con un secco 6-1 6-1 6-1 il kazako Alexander Bublik. All'azzurro, vestito con completo e cappellino blu (nella prima settimana degli Us Open aveva sfoggiato il rosso amaranto), è bastata un'ora e 21 minuti per superare l'avversario, l'unico ad averlo battuto insieme a Carlos Alcaraz nel 2025. 

Leggi anche

Musetti show, demolito Munar: ai quarti il possibile derby azzurro con Sinner

In una partita senza difficoltà - ha vinto i primi due set in soli 51 minuti -, Sinner ha beneficiato anche dei ripetuti errori di Bublik che gli hanno spianato lo strada verso il successo. Sugli spalti a seguire l'incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin. "Sono molto contento. Grazie a tutti", ha detto a caldo Sinner al termine dell'incontro con Bublik. "Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio", ha raccontato in merito al breve scambio di parole con il kazako all'uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire "io non sono male, ma tu sei 'the goat'", il migliore di tutti i tempi (greatest of all times). Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner.

In merito al prossimo incontro con Musetti, il numero uno al mondo ha commentato: "Il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori. Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale"

Leggi anche

Musetti no limits: "Ultimo mese terribile, ora vorrei sfidare Sinner. Forza Italia!"

sinner
us open
musetti
sinner musetti
bublik

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Sinner batte in rimonta Shapovalov e va agli ottavi: ora Bublik

Us Open, Cobolli si ritira per infortunio: Musetti vince il derby e va agli ottavi

Paolini, addio America: fuori al terzo turno contro Vondrousova

Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

Tennis, Us Open: inarrestabile Alcaraz, vola ai quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
04:02
Sinner strapazza Bublik, ai quarti lo storico derby con Musetti: "Bello un italiano in semifinale"
04:00
US Open, Sinner strapazza Bublik e vola ai quarti
Calciomercato, le pagelle finali delle big
00:46
Calciomercato, le pagelle finali delle big
Torna la Nazionale, l'esordio di Gattuso è già decisivo
00:45
Torna la Nazionale, l'esordio di Gattuso è già decisivo
Donnarumma vola da Guardiola: è il nuovo portiere del City
00:44
Donnarumma vola da Guardiola: è il nuovo portiere del City