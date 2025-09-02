US Open: Sinner spazza via Bublik, ai quarti il derby con Musetti

In una partita senza difficoltà - ha vinto i primi due set in soli 51 minuti -, Sinner ha beneficiato anche dei ripetuti errori di Bublik che gli hanno spianato lo strada verso il successo. Sugli spalti a seguire l'incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin. "Sono molto contento. Grazie a tutti", ha detto a caldo Sinner al termine dell'incontro con Bublik. "Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio", ha raccontato in merito al breve scambio di parole con il kazako all'uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire "io non sono male, ma tu sei 'the goat'", il migliore di tutti i tempi (greatest of all times). Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner.