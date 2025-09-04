Logo SportMediaset
Vuelta: Ayuso vince 12/a tappa, Vingegaard resta in rosso

04 Set 2025 - 23:23

Secondo successo di tappa in questa edizione della Vuelta per Juan Ayuso, che ha battuto in uno sprint a due Javier Romo (Movistar) aggiudicandosi la dodicesima frazione, la Laredo-Los Corrales de Buelna, 144 km con due salite non durissime che hanno favorito una maxifuga di una cinquantina di corridori. Il ciclista spagnolo ha così consegnato alla Uae Emirates - che lascerà a fine stagione - la quinta vittoria in questa Vuelta. In classifica variazione nessuna grossa variazione: Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) resta in maglia rossa con 50" di vantaggio su Joao Almeida (Uae Team Emirates) e 56" su Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Risale al sesto posto, a 2'23" dal danese, Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), presente nella fuga odierna. Domani è in programma la tappa regina di questa edizione, con arrivo sul mitigo 'Angliru'.

