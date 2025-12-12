La Russa, altro traguardo importante: eletto nel Consiglio Mondiale Fia

Grande soddisfazione in Italia: "Apprendiamo, con vivissima soddisfazione, la notizia dell'elezione del Presidente eletto dell'Aci Geronimo La Russa nel Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della Federazione Internazionale dell'Automobile" - affermano Tullio Del Sette e Giovanni Battista Tombolato, rispettivamente Commissario Straordinario e Sub Commissario dell'Automobile Club d'Italia. "Si tratta di un riconoscimento prestigioso - continuano - per il prossimo Presidente di Aci e per il Motorsport italiano. Un riconoscimento meritato al rilievo internazionale e all'eccellenza dell'impegno profuso dall'ACI quale Federazione Italiana dell'Automobilismo sportivo, anche in questi mesi di commissariamento dell'Ente, nell'organizzazione, promozione e valorizzazione del Motorsport e dopo i successi di pubblico e gli apprezzamenti ricevuti a tutti i livelli anche per i Gran Premi di Formula 1. Una conferma del ruolo di primo piano del motorismo nazionale e dell'autorevolezza italiana nell'automobilismo mondiale”.