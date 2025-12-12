La Russa, altro traguardo importante: eletto nel Consiglio Mondiale Fia

Il presidente eletto dell’Aci ha raggiunto l’85,71% nelle votazioni in Uzbekistandi Simone Redaelli
© drive up
Un altro traguardo importante per Geronimo La Russa e una grande notizia per l’Italia delle quattro ruote. Il presidente eletto dell’Aci ha raggiunto l’85,71% di preferenze nelle votazioni in Uzbekistan entrando così nel Consiglio Mondiale Fia. Era da quattro anni che mancava un consigliere del nostro Paese. L’urna ha premiato l’impegno e la professionalità di La Russa con un ampio consenso ottenuto dal voto delle 146 federazioni nazionali sportive aventi diritto, rendendolo il secondo più votato tra i 14 eletti direttamente in Consiglio. Confermato il presidente Mohammed Ben Sulayem.
“Sono onorato e felice di essere stato eletto all’interno dell’organo che decide le regole tecniche e sportive per il motorsport - dichiara Geronimo La Russa - dal quale l’Italia mancava dal 2021. ACI è membro fondatore della FIA e il nostro Paese torna ad avere un ruolo centrale nel panorama sportivo mondiale. Darò tutto me stesso per far riconoscere sempre ai massimi livelli la nostra capacità di coniugare innovazione e tradizione, nello sport come nella mobilità quotidiana. Per l’Italia e tutto il movimento sportivo tricolore scatta ora una nuova corsa, avvincente e appassionante”.
Grande soddisfazione in Italia: "Apprendiamo, con vivissima soddisfazione, la notizia dell'elezione del Presidente eletto dell'Aci Geronimo La Russa nel Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della Federazione Internazionale dell'Automobile" - affermano Tullio Del Sette e Giovanni Battista Tombolato, rispettivamente Commissario Straordinario e Sub Commissario dell'Automobile Club d'Italia. "Si tratta di un riconoscimento prestigioso - continuano - per il prossimo Presidente di Aci e per il Motorsport italiano. Un riconoscimento meritato al rilievo internazionale e all'eccellenza dell'impegno profuso dall'ACI quale Federazione Italiana dell'Automobilismo sportivo, anche in questi mesi di commissariamento dell'Ente, nell'organizzazione, promozione e valorizzazione del Motorsport e dopo i successi di pubblico e gli apprezzamenti ricevuti a tutti i livelli anche per i Gran Premi di Formula 1. Una conferma del ruolo di primo piano del motorismo nazionale e dell'autorevolezza italiana nell'automobilismo mondiale”.