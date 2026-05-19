Sinner, arrivano i complimenti di Alcaraz: "Stai scrivendo la storia"
Lo spagnolo si congratula con l'amico e rivale dopo il successo agli Internazionali d'Italia: "Vinci troppo quando non ci sono"
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Non sarà al via del Roland Garros, dopo aver già saltato i tornei di Madrid e Roma, ma Carlos Alcaraz ci ha tenuto a complimentarsi pubblicamente con Jannik Sinner, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo, fermo ormai da un mese per un infortunio al polso, ha scelto Instagram per mandare un messaggio all'amico e rivale, che con il trionfo sulla terra rossa della Capitale ha aggiunto al palmarès l'unico Masters 1000 che ancora gli mancava.
Il messaggio di Alcaraz
"Fratello, ho guardato la finale da casa con il ghiaccio sul polso - si legge nella storia pubblicata dal murciano -. Ogni volta che il telefono vibra, c’è di nuovo il tuo nome. Un altro trofeo. Un'altra domenica in cui fai la storia come fosse la cosa più normale del mondo. Nove titoli Masters già… pazzesco. A volte penso che vinci troppo quando io non ci sono. Il tennis sembra strano quando non ti guardo dall'altra parte della rete tra un punto e l’altro. Il circuito è troppo silenzioso senza le nostre partite. Mi manca questa sensazione, entrare in campo sapendo che dall’altra parte ci sei tu, pronto alla guerra". Non c'è ancora una data precisa per il ritorno in campo di Alcaraz, la cui presenza a Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio, è ancora tutta da confermare. Il classe 2003 spagnolo lancia però un messaggio di sfida a Sinner: "La riabilitazione è dura perché il mio corpo riposa, ma la mia mente vuole ancora inseguirti. Ogni partita che vinci mi fa venire voglia di tornare ancora più in fretta. Goditi questo momento. Davvero. Ti meriti tutto quello che stai vivendo ora. Ma non dimenticare, sto tornando presto, e credo che entrambi sappiamo che le nostre partite migliori le dobbiamo ancora giocare. Tornerò presto, e spero che tu sia ancora lì ad aspettarmi", scrive Carlitos, che conclude il lungo messaggio con un "vamos".