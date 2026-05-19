Alcaraz incorona Sinner: "Stai scrivendo la storia, ti meriti tutto quello che stai vivendo"

L'iberico sottolinea poi come la loro rivalità faccia bene a tutto il mondo del tennis, che ora rischia di assuefarsi al dominio di Sinner: "Già nove titoli Masters… pazzesco. A volte penso che vinci troppo quando io non ci sono. Il tennis sembra strano quando non ti guardo dall’altra parte della rete tra un punto e l’altro. Il circuito è troppo silenzioso senza le nostre partite. Mi manca questa sensazione… entrare in campo sapendo che dall’altra parte ci sei tu, pronto alla guerra".

Alcaraz è un leone in gabbia, che non vede l'ora di tornare a prendere in mano racchetta e palline: "La riabilitazione è dura perché il mio corpo riposa, ma la mia mente vuole ancora inseguirti. Ogni partita che vinci mi fa venire voglia di tornare ancora più in fretta. Goditi questo momento. Davvero. Ti meriti tutto quello che stai vivendo ora".



