L'attestato di stima

Alcaraz incorona Sinner: "Stai scrivendo la storia, ti meriti tutto quello che stai vivendo"

Lo spagnolo ha condiviso un messaggio di stima sui social: "Ti meriti tutto quello che stai vivendo ora"

19 Mag 2026 - 11:53
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Tra i molti complimenti ricevuti da Jannik Sinner per la vittoria agli Internazionali d'Italia, ci sono anche quelli di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, fermo per un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche il Roland Garros, omaggia l'amico-rivale - "fratello" l'ha definito - mettendo in luce la continuità e l'egemonia disarmante dell'altoatesino: "Guardo la finale da casa con il ghiaccio sul polso. Ogni volta che il telefono vibra… c’è di nuovo il tuo nome. Un altro trofeo. Un’altra domenica in cui fai la storia come fosse la cosa più normale del mondo".

Il circuito è silenzioso senza di noi

L'iberico sottolinea poi come la loro rivalità faccia bene a tutto il mondo del tennis, che ora rischia di assuefarsi al dominio di Sinner: "Già nove titoli Masters… pazzesco. A volte penso che vinci troppo quando io non ci sono. Il tennis sembra strano quando non ti guardo dall’altra parte della rete tra un punto e l’altro. Il circuito è troppo silenzioso senza le nostre partite. Mi manca questa sensazione… entrare in campo sapendo che dall’altra parte ci sei tu, pronto alla guerra".
Alcaraz è un leone in gabbia, che non vede l'ora di tornare a prendere in mano racchetta e palline: "La riabilitazione è dura perché il mio corpo riposa, ma la mia mente vuole ancora inseguirti. Ogni partita che vinci mi fa venire voglia di tornare ancora più in fretta. Goditi questo momento. Davvero. Ti meriti tutto quello che stai vivendo ora".

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Il meglio deve ancora venire

 Nelle ultime righe lo spagnolo lancia il guanto di sfida: "Non dimenticare… tornerò presto. E credo che entrambi sappiamo che le nostre partite migliori le dobbiamo ancora giocare. Tornerò presto… e spero che tu sia ancora lì ad aspettarmi. Vamos". Sinner è avvisato, Alcaraz ha voglia di tornare per scrivere nuovi capitoli di una rivalità destinata a segnare a lungo la storia del tennis.

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