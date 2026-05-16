Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner va in finale, Medvedev ko in tre set
Bastano quindici minuti per piegare la resistenza del russo: Jannik vince per 6-2, 5-7, 6-4 e sfiderà Ruud
Prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che centra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000 e domenica pomeriggio si giocherà il titolo degli Internazionali d'Italia. L'altoatesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso mostrando una grande mentalità, nella brevissima ripresa delle ostilità dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo: è vittoria per 6-2, 5-7, 6-4 su Daniil Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Ruud (23).
La situazione di (ri)partenza era favorevole e Jannik Sinner non se l'è fatta sfuggire: sarà l'azzurro a sfidare Casper Ruud nella finalissima degli Internazionali d'Italia, andando a caccia di un altro titolo nei Masters 1000. Sinner sconfigge infatti Medvedev per 6-2, 5-7, 6-4 dopo 2h37' complessive di gioco, con lo stop di ieri per il maltempo e la ripresa avvenuta quest'oggi per e durata quindici minuti. Si partiva dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set e dallo svantaggio nel settimo gioco, che viene subito chiuso da Medvedev.
Il russo effettua un ace e accorcia su Jannik, che però si porta subito sul 5-3 con un game a zero sul proprio servizio. Il numero uno al mondo sembra poter chiudere col break nel turno di battuta del rivale, ma si spegne dopo essersi portato sul 40-15: Medvedev la spunta ai vantaggi e mette ulteriormente pressione a Jannik. Sinner è però implacabile sul proprio servizio, con due punti in contropiede che indirizzano la sfida verso la sua vittoria. L'altoatesino la spunta così col punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e vola in finale, dove sfiderà Casper Ruud (23): quest'ultimo, ieri, aveva sconfitto Luciano Darderi e avrà un vantaggio fisico, visto che Sinner aveva chiuso coi crampi e quest'oggi è apparso affaticato. L'Italia esulta anche per un'altra finale: Bolelli e Vavassori, vittoriosi sugli statunitensi Skupski ed Harrison (7-6, 3-6, 10-6), sfideranno Granollers e Zeballos per il titolo nel doppio.
SINNER: "NELLA NOTTE NON HO DORMITO, ROMA UN CAMPO SPECIALE"
"Ieri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata, ma la notte non ho dormito quasi nulla. Grazie a tutti voi per il supporto, ora vediamo cosa succede domani ma sono contento. Devo riposarmi e spero di fare una bella partita". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver strappato il pass per la finale di domani degli Internazionali. "Questo è un campo speciale, già dalla prima volta nel 2019 che ci ho giocato con la wild card - ha aggiunto -. L'anno scorso la finale non è andata come volevamo. Ci riproviamo e vediamo cosa succede".
E ancora: "Sicuramente è la prima volta che ho vissuto una situazione del genere. Ieri ho sofferto nel secondo set fisicamente, poi nel terzo ho cercato di trovare la forza dentro di me e se andavo sul 5-2 era già diverso - ha aggiunto a Sky - . Ma oggi era come se fosse 0-0 con un break sopra era più semplice ma tutto poteva cambiare. La palla viaggiava più veloce, finalmente è finita questa partita".