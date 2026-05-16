Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner va in finale, Medvedev ko in tre set

Il russo effettua un ace e accorcia su Jannik, che però si porta subito sul 5-3 con un game a zero sul proprio servizio. Il numero uno al mondo sembra poter chiudere col break nel turno di battuta del rivale, ma si spegne dopo essersi portato sul 40-15: Medvedev la spunta ai vantaggi e mette ulteriormente pressione a Jannik. Sinner è però implacabile sul proprio servizio, con due punti in contropiede che indirizzano la sfida verso la sua vittoria. L'altoatesino la spunta così col punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e vola in finale, dove sfiderà Casper Ruud (23): quest'ultimo, ieri, aveva sconfitto Luciano Darderi e avrà un vantaggio fisico, visto che Sinner aveva chiuso coi crampi e quest'oggi è apparso affaticato. L'Italia esulta anche per un'altra finale: Bolelli e Vavassori, vittoriosi sugli statunitensi Skupski ed Harrison (7-6, 3-6, 10-6), sfideranno Granollers e Zeballos per il titolo nel doppio.