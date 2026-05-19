Dosso e Jacobs attesi protagonisti del Meeting Internazionale di Savona

Per il 31enne velocista italiano, di padre statunitense, la prova di Savona avrà due particolari significati a iniziare ovviamente dal verificare la propria condizione dopo una preparazione scivolata via senza nessun problema particolare, ma sarà anche la prima gara dopo il ritorno di collaborazione tecnica con Paolo Camossi, l'allenatore dei suoi più grandi successi, con cui non aveva mai perso rapporti di stima e amicizia, e con cui ha ripreso ad allenarsi dal dicembre dell'anno scorso, quando ha sciolto ogni dubbio su una paventata idea di ritiro agonistico, seguente alla delusione provata nel corso dei mondiali di Tokyo dove si è presentato in condizioni non ottimali, per i vari infortuni di tutto il 2025.