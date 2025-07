Berrettini si allena con Sinner e torna a sorridere: "Step by step with the best"

A pochi giorni dalla scelta di dare forfait al Masters 1000 di Cincinnati, Matteo Berrettini torna a pubblicare sui propri account social. Il tennista azzurro, infatti, ha postato una foto sul suo account Instagram insieme a Jannik Sinner che ritrae i due sorridenti su un campo da tennis nel Principato di Monaco (dove entrambi vivono). Significativa anche la didascalia scelta dal tennista romano: "Step by step with the best". La buona notizia potrebbe essere quella di un allenamento congiunto tra i due, il che significherebbe che le condizioni di Berrettini sono positive, anche se forse ancora non perfette per permettergli di scendere in campo ed essere competitivo.