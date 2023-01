Sinner, doppio ko ad Adelaide: battuto da Korda e infortunato all'anca

TENNIS

L'azzurro esce ai quarti di finale, ma soprattutto preoccupano le sue condizioni a dieci giorni dagli Australian Open

Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Adelaide, ma non è la sconfitta a preoccupare. L'azzurro, battuto in due set dall'americano figlio d'arte Sebastian Korda per 7-5, 6-1, si è infortunato all'anca sinistra. Non una bella notizia a dieci giorni dall'inizio degli Australian Open, con il giovane tennista altoatesino che rischia di dover dare forfait per il Grande Slam di Melbourne.

Vedi anche Tennis Djokovic potrebbe saltare Indian Wells e Miami: negli Usa entreranno solo vaccinati Sinner ha chiesto l'intervento del fisioterapista alla fine del primo set del match che lo opponeva al numero 33 del mondo. Nel secondo è rimasto in campo claudicante solo per onorare il match. Resta qualche rimpianto, infortunio a parte, per i tre set point non sfruttati sul 5-4 nel primo set contro Korda, che aveva sconfitto dopo due tie-break nell'unico precedente confronto a Washington nel 2021 dove poi avrebbe vinto il titolo. Korda accede in semifinale del torneo Atp senza aver perso nemmeno un set.