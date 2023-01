Djokovic potrebbe saltare Indian Wells e Miami: negli Usa entreranno solo vaccinati

© Getty Images

Non c'è pace per Novak Djokovic. Dopo la buona notizia di essere stato riammesso in Australia per la modifica delle normative anticovid, gli Stati Uniti potrebbero chiudere le porte al campione serbo. La Transport Security Administration (TSA) ha aggiornato le linee guida riguardo ai requisiti per gli stranieri che arrivano negli States, confermando l'obbligo di vaccinazione Covid per l'ingresso almeno fino al 10 aprile prossimo. Prima di quella data sono in programma i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tornei che Djokovic potrebbe non disputare. Il serbo, che non si è mai vaccinato difendendo le sue posizioni, salterebbe cosi' il "Sunshine Double" per il secondo anno di fila.