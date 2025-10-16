Milano Cortina: la Triennale ospiterà Casa Italia

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Triennale Milano ospiterà Casa Italia, punto di riferimento per gli atleti italiani e cuore delle attività mediatiche dei Giochi. La Triennale proporrà inoltre un'offerta culturale che racconterà i valori dello sport anche attraverso la mostra 'White Out. The Future of Winter Sport', realizzata in collaborazione con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e aperta dal 28 gennaio al 29 marzo 2026. L'esposizione, insieme al nuovo allestimento del Museo del Design Italiano, sono inseriti nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma che animerà l'Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura. "Triennale, che dedica i suoi spazi alla cultura, all'arte e alla creatività - ha detto Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano - si apre anche allo sport e diventa Casa Italia. Qui avremo il luogo di riferimento per atleti, giornalisti e anche per i visitatori". La mostra 'White Out. The Future of Winter Sport' è curata da Konstantin Gricic e Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale, e con il progetto di allestimento di Konstantin Grcic Design GmbH. L'esposizione si concentra anche sulle sfide future poste dai cambiamenti climatici e sarà organizzata in sezioni tematiche che propongono focus su discipline, progetti, equipaggiamenti e tecnologie.