Milano Cortina: la Triennale ospiterà Casa Italia

16 Ott 2025 - 23:43

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Triennale Milano ospiterà Casa Italia, punto di riferimento per gli atleti italiani e cuore delle attività mediatiche dei Giochi. La Triennale proporrà inoltre un'offerta culturale che racconterà i valori dello sport anche attraverso la mostra 'White Out. The Future of Winter Sport', realizzata in collaborazione con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e aperta dal 28 gennaio al 29 marzo 2026. L'esposizione, insieme al nuovo allestimento del Museo del Design Italiano, sono inseriti nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma che animerà l'Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura. "Triennale, che dedica i suoi spazi alla cultura, all'arte e alla creatività - ha detto Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano - si apre anche allo sport e diventa Casa Italia. Qui avremo il luogo di riferimento per atleti, giornalisti e anche per i visitatori". La mostra 'White Out. The Future of Winter Sport' è curata da Konstantin Gricic e Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale, e con il progetto di allestimento di Konstantin Grcic Design GmbH. L'esposizione si concentra anche sulle sfide future poste dai cambiamenti climatici e sarà organizzata in sezioni tematiche che propongono focus su discipline, progetti, equipaggiamenti e tecnologie.

Dal 4 febbraio 2026 torna dopo l'Esposizione Internazionale del 2025 il Museo del Design Italiano, diretto e curato da Marco Sammicheli. Saranno inoltre visibili fino al 15 marzo 2026 nelle gallerie espositive del Piano Parco gli Art Poster, dieci manifesti sulla relazione tra arte e sport. Accanto sono esposte - fino al 15 marzo 2026 - la Torcia delle Olimpiadi e la Torcia delle Paralimpiadi. "Queste Olimpiadi culturali integrano e rafforzano anche quelle sportive ed è questa una ulteriore opportunità per l'attrattività del nostro territorio" ha commentato il Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Carlo Sangalli.

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

