ATP 500 di Vienna, Sinner risponde sull'assenza in Coppa Davis: "Accetto le critiche, ma ho già detto tutto"

"Posso solo dire che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere - ha commentato Sinner con il sorriso sulle labbra di chi nasconde dietro di sé un certo risentimento -. Vienna è una città splendida e il torneo mi piace. Ho la mia famiglia qui con me e anche degli amici che stanno arrivando. I tornei indoor per me sono sempre stati speciali; qui ho ricordi molto positivi, cinque anni fa mi diedero una wild card e due anni fa ho giocato un tennis davvero buono. Per me questo torneo è molto importante e a fine stagione ogni torneo pesa: sono punti importanti che ti aiutano anche per l’anno successivo".