Sinner salta la Coppa Davis, ma vola in Asia per una nuova esibizione contro Alcaraz

L'azzurro ha annunciato la partecipazione al Hyundai Card Super Match, sfida sponsorizzata che dovrebbe andar in scena nel gennaio 2026 in Corea del Sud

di Marco Cangelli
22 Ott 2025 - 11:49

Saltare la Coppa Davis per avere una settimana in più di riposo e prepararsi al meglio in vista degli Australian Open 2026. È questa la motivazione avanzata da Jannik Sinner per giustificare l'assenza alla Final Eight in programma a Bologna a metà novembre, una scusa che, ogni giorno che passa, traballa sempre di più.

Il 24enne di Sesto Pusteria ha infatti annunciato su Instagram la decisione di partecipare al Hyundai Card Super Match, una sfida d'esibizione che lo vedrà affrontare Carlos Alcaraz nell'ennesimo remake di un dualismo infinito. Dopo il Six Kings Slam, l'altoatesino scenderà in campo per un evento sponsorizzato in Corea del Sud, a ridosso proprio degli Australian Open.

Coppa Davis, Volandri esclude un rientro di Sinner: "Difficile cambiare in corsa"

Sebbene non sia ancora stata confermata la data precisa dell'evento, i media locali parlano del 10 gennaio con l'Incheon Inspire Arena di Seul come sede dell'incontro. Un appuntamento che di fatto andrebbe a ingolfare il calendario di Sinner in vista del primo Slam stagionale e che dà un'ulteriore spallata alla tesi avanzata per giustificare la decisione di rifiutare la chiamata della nazionale. 

sinner
alcaraz
coppa davis

