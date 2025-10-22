Tennis, Atp Vienna: Sinner batte Altmaier, sfiderà Cobolli. Ok anche Berrettini

Jannik Sinner lascia poco più che le briciole a Daniel Altmaier: il match d'esordio del numero 2 al Mondo a Vienna dura poco meno di un'ora, con l'altoatesino che si impone 6-0, 6-2 sul tedesco. Dopo la vittoria al Six Kings Slam e la rinuncia alla Davis, il classe 2001 domina e non concede nemmeno una palla break al malcapitato numero 51 della classifica Atp. Il primo set dura meno di mezz'ora e con un 3/4 alla voce palle break a disposizione conquistate, ecco un rapido 6-0. Ma il dato più incredibile di tutti è il numero di punti concessi ad Altmaier quando è al servizio: appena quattro. Logico, allora, che anche il secondo scorra veloce: Sinner passa dallo 0-1 al 5-1 e ipoteca la vittoria. Altmaier riesce solo a mantenere il servizio, poi resta per l'ennesima volta a zero sulla battuta dell'italiano, che in questo modo si qualifica per la prossima sfida.



Il secondo turno, che a Vienna mette in palio il passaggio ai quarti di finale, sarà un Derby: Sinner, infatti, sfiderà Flavio Cobolli, capace di eliminare il ceco Thomas Machac. Il primo set è il più equilibrato, visto che il fiorentino lo vince "soltanto" al tie-break e dopo aver annullato cinque palle break e due set point. Finisce 8-6 ed è il segnale che spiana la strada al numero 22 al Mondo, che nel secondo domina: 6-2 e debutto vincente per il classe 2002, chiamato ora alla sfida più complicata di tutte. Infine, Matteo Berrettini si impone 7-6(5), 6-3 su Popyrin: l'australiano spreca un set point e al tie-break finisce 7-5 per il finalista di Wimbledon del 2021, che poi con quattro game di fila (da 2-3 a 6-3) chiude i conti. Il suo prossimo avversario sarà Cameron Norrie, capace di eliminare in tre set Rublev.