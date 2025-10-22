Logo SportMediaset

Seguici anche su

Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Vienna: Sinner batte Altmaier, sfiderà Cobolli. Ok anche Berrettini

L'altoatesino travolge 6-0, 6-2 il tedesco: sarà Derby con il fiorentino che elimina Machac. Il romano supera Popyrin, ora Norrie

22 Ott 2025 - 19:43

Buone notizie per l'Italia nel primo turno dell'Atp di Vienna: passa il turno Jannik Sinner, che travolge 6-0, 6-2 il tedesco Altmaier. Nel prossimo match ci sarà il Derby tutto azzurro con Flavio Cobolli, visto che il fiorentino supera 7-6(6), 6-2 il ceco Machac. A completare il trio di qualificati c'è infine Matteo Berrettini: il romano batte 7-6(5), 6-3 l'australiano Popyrin e se la vedrà con il britannico Cameron Norrie.

IL MATCH

Jannik Sinner lascia poco più che le briciole a Daniel Altmaier: il match d'esordio del numero 2 al Mondo a Vienna dura poco meno di un'ora, con l'altoatesino che si impone 6-0, 6-2 sul tedesco. Dopo la vittoria al Six Kings Slam e la rinuncia alla Davis, il classe 2001 domina e non concede nemmeno una palla break al malcapitato numero 51 della classifica Atp. Il primo set dura meno di mezz'ora e con un 3/4 alla voce palle break a disposizione conquistate, ecco un rapido 6-0. Ma il dato più incredibile di tutti è il numero di punti concessi ad Altmaier quando è al servizio: appena quattro. Logico, allora, che anche il secondo scorra veloce: Sinner passa dallo 0-1 al 5-1 e ipoteca la vittoria. Altmaier riesce solo a mantenere il servizio, poi resta per l'ennesima volta a zero sulla battuta dell'italiano, che in questo modo si qualifica per la prossima sfida.

Il secondo turno, che a Vienna mette in palio il passaggio ai quarti di finale, sarà un Derby: Sinner, infatti, sfiderà Flavio Cobolli, capace di eliminare il ceco Thomas Machac. Il primo set è il più equilibrato, visto che il fiorentino lo vince "soltanto" al tie-break e dopo aver annullato cinque palle break e due set point. Finisce 8-6 ed è il segnale che spiana la strada al numero 22 al Mondo, che nel secondo domina: 6-2 e debutto vincente per il classe 2002, chiamato ora alla sfida più complicata di tutte. Infine, Matteo Berrettini si impone 7-6(5), 6-3 su Popyrin: l'australiano spreca un set point e al tie-break finisce 7-5 per il finalista di Wimbledon del 2021, che poi con quattro game di fila (da 2-3 a 6-3) chiude i conti. Il suo prossimo avversario sarà Cameron Norrie, capace di eliminare in tre set Rublev.

"Nel primo set funzionava tutto benissimo, non ho sbagliato nulla. Ma bisogna essere molto cauti, se l'avversario serve bene può diventare poi difficile fare il break. Il mio inizio è stato positivo non solo dal punto di vista tennistico". Così Sinner dopo aver battuto il tedesco Altmaier. Il numero 2 del mondo è stato raggiunto dalla famiglia e dalla fidanzata Laila Hasanovic. "Mia mamma è nervosa quando guarda le partite, non so se era in tribuna mentre papà era al box. Mio fratello non è qui ma forse verrà a Torino per gli Atp. Siamo una famiglia normale. So quanti sacrifici fanno e continuano a fare, il percorso deve essere anche bello e divertente. È bello avere quello che ami al tuo fianco", ha concluso.

tennis
vienna
sinner

