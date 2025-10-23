Ciclismo, presentato il Tour de France 2026: partenza da Barcellona con crono squadre e doppio arrivo all'Alpe d'Huez

Da Barcellona a Parigi, con passerella finale tra le salite di Montmartre e il rettilineo degli Champs Elysees. Svelato il percorso del Tour de France 2026, in programma dal 4 al 26 luglio prossimi. La partenza è prevista il 4 luglio da Barcellona, con una crono a squadre per la prima volta dal 1971. Il terzo giorno la corsa lascerà la Spagna e arriverà sul versante orientale dei Pirenei passando per Les Angles prima di dirigersi a ovest verso Pau. In tutto, saranno 3.333 chilometri di corsa, con la tradizionale chiusura sugli Champs-Elysées di Parigi dopo il circuito di Montmartre, confermato anche quest'anno. Il percorso comprende due cronometro e otto tappe di montagna, tra cui un doppio passaggio sull'Alpe d'Huez in due frazioni di fila nell'ultima settimana e l'inedita ascesa al Plateau de Solaison nella 15esima tappa. L'uomo da battere sarà anche quest'anno Tadej Pogacar, il fuoriclasse sloveno dell'Uae Team Emirates alla caccia di un quinto storico successo.