Serie A, gli Internazionali anticipano Roma-Lazio e la corsa all'Europa: 6 gare della 37° alle 12.30?

A pochi passi di distanza, lo Stadio Olimpico pronto a un'altra sfida, stavolta in campo calcistico, parecchio delicata: il derby Roma-Lazio. Gara che sarà anticipata alle 12.30, come preannunciato dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli: "Derby di Roma? Ovviamente cercheremo di farlo per evitare le sovrapposizioni con la finale degli Internazionali. Se andiamo per esclusione: giocarlo di sera non è possibile, il pomeriggio nemmeno perché c'è la finale del tennis, resta allora la domenica alle 12.30 e credo sarà quello l'orario che sceglieremo".