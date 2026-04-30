Serie A, gli Internazionali anticipano Roma-Lazio e la corsa all'Europa: 6 gare della 37° alle 12.30?
La stracittadina all'ora di pranzo per la finale del torneo di tennis. A catena, programma cambiato per Atalanta e Como (più Juve, Milan e Napoli?)
Il programma delle gare di Serie A della 37esima giornata che riguardano la corsa all'Europa rivoluzionato dal... tennis. Domenica 17 maggio non sarà infatti una data casuale per lo sport italiano: al Foro Italico di Roma, si giocherà infatti la finale degli Internazionali d'Italia, una partita che l'anno scorso ha messo uno di fronte all'altro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
A pochi passi di distanza, lo Stadio Olimpico pronto a un'altra sfida, stavolta in campo calcistico, parecchio delicata: il derby Roma-Lazio. Gara che sarà anticipata alle 12.30, come preannunciato dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli: "Derby di Roma? Ovviamente cercheremo di farlo per evitare le sovrapposizioni con la finale degli Internazionali. Se andiamo per esclusione: giocarlo di sera non è possibile, il pomeriggio nemmeno perché c'è la finale del tennis, resta allora la domenica alle 12.30 e credo sarà quello l'orario che sceglieremo".
Dato che parliamo della penultima giornata di campionato e che da regolamento sarà obbligatoria la contemporaneità delle partite tra squadre che competono per lo stesso obiettivo, non solo la sfida della Roma, potenzialmente ancora in corsa per la Champions League e di sicuro almeno per l'Europa League, sarà anticipata all'ora di pranzo.
Con ogni probabilità, stessa sorte anche per le sfide di Como e Atalanta, che ospiteranno rispettivamente Parma e Bologna. Nel quadro si potrebbero aggiungere anche la Juventus, pronta a giocare allo Stadium contro la Fiorentina, e potenzialmente anche Genoa-Milan e Pisa-Napoli, se rossoneri e azzurri non dovessero blindare la qualificazione alla prossima Champions League nella giornata precedente.
Sei partite su dieci con calendario modificato, indirettamente, dal tennis. Completano il programma la tranquilla Cagliari-Torino, la probabile festa nerazzurra di Inter-Verona e le partite tra squadre che potrebbero giocarsi la permanenza in Serie A fino all'ultimo minuto, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.