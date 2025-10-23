Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

ATP 500 di Vienna, Sinner sfida Cobolli in un derby dal sapore di Coppa Davis

Il 24enne di Sesto Pusteria affronterà negli ottavi di finale il giovane romano che prenderà il suo posto in Nazionale 

di Marco Cangelli
23 Ott 2025 - 11:41

La Coppa Davis accompagna Jannik Sinner come una lunga ombra difficile da gestire. Oltre alle polemiche, il 24enne di Sesto Pusteria si troverà di fronte agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Vienna Flavio Cobolli, chiamato da Filippo Volandri per sostituirlo in Nazionale. Il giovane romano è stato inserito in vista della Final Eight di Bologna nelle pre-convocazioni proprio per sistemare il buco lasciato dal numero 2 al mondo, un compito non facile da gestire per il 23enne capitolino che dovrà dimostrare di valere quel posto già sui campi austriaci.

Dopotutto Sinner è reduce da una vittoria schiacciante su Daniel Altmaier che sembra lasciare poco spazio alla fantasia, tuttavia Cobolli ha dimostrato grande caparbietà all'esordio contro Tomáš Macháč portandosi a casa un match difficile. I due non si sono mai incontrati prima, tuttavia l'altoatesino ha dalla propria una striscia vincente sull'indoor che ha raggiunto quota diciassette, dimostrandosi quasi imbattibile come mostrato nella finale del Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz.

Leggi anche

Atp Vienna: Sinner batte Altmaier e sfiderà Cobolli. Ok anche Berrettini

Per Cobolli sarà fondamentale tenere i nervi saldi per evitare problemi e soprattutto per convincere Volandri e l'Italia intera che, anche in assenza di Sinner, la Coppa Davis si può vincere e che il tennis azzurro ha davanti a sé un futuro brillante anche qualora il leader del nostro movimento non sia presente. 

Leggi anche

Assenza in Coppa Davis, Sinner risponde: "Accetto le critiche, ma ho già detto tutto"

sinner
cobolli
coppa davis
vienna

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner dice no alla Coppa Davis: l'azzurro salterà la Final Eight

Sinner: "Scelta difficile rinunciare alla Final Eight, una settimana in più di preparazione cambia"

Sinner dice no alla Coppa Davis, putiferio sull'azzurro: "Se perdiamo, daranno la colpa a lui"

Sinner salta la Coppa Davis, ma accetta un'esibizione in Asia contro Alcaraz

Atp Vienna: Sinner batte Altmaier e sfiderà Cobolli. Ok anche Berrettini

Assenza in Coppa Davis, Sinner risponde: "Accetto le critiche, ma ho già detto tutto"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Vicario mvp e 10 pagella
14:22
Vicario mvp e 10 pagella
14:21
Bezzecchi vola basso: "Sono in forma ma non mi sento il migliore"
14:21
Caso Clostebol, ITIA: "Sinner ci ha dato molti spunti: a volte si possono violare le regole involontariamente"
14:15
Roma: il 23 novembre #CorriLibera, la 5 km per dire no alla violenza sulle donne
14:05
Champions League: 71 gol in 18 partite, e' giornata record