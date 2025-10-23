ATP 500 di Vienna, Sinner sfida Cobolli in un derby dal sapore di Coppa Davis

Il 24enne di Sesto Pusteria affronterà negli ottavi di finale il giovane romano che prenderà il suo posto in Nazionaledi Marco Cangelli
La Coppa Davis accompagna Jannik Sinner come una lunga ombra difficile da gestire. Oltre alle polemiche, il 24enne di Sesto Pusteria si troverà di fronte agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Vienna Flavio Cobolli, chiamato da Filippo Volandri per sostituirlo in Nazionale. Il giovane romano è stato inserito in vista della Final Eight di Bologna nelle pre-convocazioni proprio per sistemare il buco lasciato dal numero 2 al mondo, un compito non facile da gestire per il 23enne capitolino che dovrà dimostrare di valere quel posto già sui campi austriaci.
Dopotutto Sinner è reduce da una vittoria schiacciante su Daniel Altmaier che sembra lasciare poco spazio alla fantasia, tuttavia Cobolli ha dimostrato grande caparbietà all'esordio contro Tomáš Macháč portandosi a casa un match difficile. I due non si sono mai incontrati prima, tuttavia l'altoatesino ha dalla propria una striscia vincente sull'indoor che ha raggiunto quota diciassette, dimostrandosi quasi imbattibile come mostrato nella finale del Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz.
Per Cobolli sarà fondamentale tenere i nervi saldi per evitare problemi e soprattutto per convincere Volandri e l'Italia intera che, anche in assenza di Sinner, la Coppa Davis si può vincere e che il tennis azzurro ha davanti a sé un futuro brillante anche qualora il leader del nostro movimento non sia presente.