Scandalo in NBA: Chauncey Billups e Terry Rozier arrestati per un'indagine federale sulle scommesse illegali

"SISTEMA GESTITO DALLA MAFIA A NEW YORK"

Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scommesse illegali in 11 Stati americani. Lo ha detto in una conferenza stampa Joseph Nocella Jr., il procuratore degli Stati Uniti per New York. In particolare, il sistema si basava su informazioni segrete su atleti e squadre dell'Nba, come ad esempio quando i giocatori sarebbero rimasti in panchina o avrebbero abbandonato una partita in anticipo. La maggior parte erano scommesse su singoli eventi, che sono più facili da manipolare. "Una rete che ricorda un film di Hollywood", ha detto l'agente dell'Fbi a capo dell'indagine, Ricky Patel.