Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Funaro: "Ritardi per il Franchi, la prima dispiaciuta sono io"

23 Ott 2025 - 15:09
© Getty Images

© Getty Images

"L'ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco, la prima a essere dispiaciuta sono io perché l'auspicio di avere la curva utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi: con i ritardi, e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile". Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, a proposito dei ritardi nella ristrutturazione della Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi. "Andando a guardare come stavano andando i lavori - ha spiegato, a margine dell'evento 'Fondamenta' oggi a Palazzo Vecchio', e soprattutto via via che dopo la variante stavano ricostruendo il cronoprogramma, un po' il sospetto c'era. Ovviamente ad oggi il cronoprogramma prevede che il termine complessivo dei lavori rimane confermato quello fissato in precedenza, per cui al 2029". Il cronoprogramma post-variante, ha detto Funaro, "sarà ufficiale con la determina dalla settimana prossima" e "lo andremo a pubblicare" con "tutti quelli che sono i dettagli. Con la Fiorentina ci siamo sentiti prima di comunicare il cronoprogramma, ci siamo visti e continueremo ovviamente a confrontarci". A chi chiedeva se le cose sarebbero andate diversamente, nel caso in cui la Fiorentina fosse stata via dal Franchi per un periodo più lungo, la sindaca ha risposto dicendo che "non sono abituata a fare le azioni amministrative con i se e con i ma, si prendono le decisioni, si prendono insieme e si portano avanti", e "sono abituata a prendermi le responsabilità, come è giusto che sia quando si svolge un'attività amministrativa, e a comunicare quelli che sono gli elementi di criticità". 

Ultimi video

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
In serie C Picerno-Cavese senza tifosi ospiti
16:20
Eccellenza lucana, ufficiale il ritiro di Matera Città dei Sassi
15:39
Violazioni amministrative, altri 3 punti di penalizzazione alla Triestina
15:09
Funaro: "Ritardi per il Franchi, la prima dispiaciuta sono io"
14:05
Champions League: 71 gol in 18 partite, e' giornata record