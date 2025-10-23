Arti marziali, Bkfc: Alessio Sakara e Conor McGregor a Roma

"Portare Conor McGregor in Italia per tutti e tre i giorni della Fight Week è stato un obiettivo ambizioso che siamo riusciti a concretizzare grazie a un lavoro lungo e appassionato. Roma vivrà qualcosa che non si è mai visto: sport, intrattenimento e cultura del combattimento si fonderanno in un'unica esperienza globale", dichiara Gabriel Rapisarda, ideatore e finanziatore dell'iniziativa. Non sarà solo un main event, ma una vera e propria celebrazione del Bare Knuckle: Chris Camozzi, Dan Chapman, Haze Hepi, Ben Bonner, Franco Tenaglia, Nico Gaffie, Jelle Zeegers, Jimmy Sweeney, Carlos Trinidad, Andrea "Italian Thunder" Bicchi, Walter Pugliesi, Francesco Ricchi, Enzo Tobbia ed Ernesto Papa sono solo alcuni dei nomi che accenderanno il ring in una notte che promette spettacolo e orgoglio italiano.