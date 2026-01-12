Logo SportMediaset

Raffaella Fico e il dolore per la perdita del figlio: "Il ginecologo è rimasto sconvolto"

Ospite a "Verissimo", la showgirl ha raccontato il suo dolore e quello di Armando Izzo

12 Gen 2026 - 07:28
10 foto

Dopo settimane di silenzio Raffaella Fico è tornata in tv, ospite di Verissimo, per raccontare della perdita del bambino che aspettava da Armando Izzo, avvenuta lo scorso dicembre, quando la gravidanza era arrivata al quinto mese: “Se dicessi che sto bene direi una bugia. È difficile, non dimenticherò mai quello che è successo - ha detto la donna prima di ricostruire i fatti - Ero incinta di cinque mesi, è stato un parto vero e proprio, con cinque ore di travaglio. È stata una cosa inaspettata, un dolore immenso”.

“Si sono rotte le acque prematuramente. Non abbiamo ancora capito il motivo. Era un’ottima gravidanza - ha spiegato poi - Anche il ginecologo è rimasto sconvolto. A cinque mesi non si riesce a fare niente, non c’è un modo per salvare il bambino, per quanto sia comunque un bambino vero e proprio. Io ho partorito. È stata una cosa bruttissima”.

Raffaella Fico ha infine spiegato di sentirsi ancora profondamente scossa e di non sentirsi pronta, almeno per ora, provare ad avere un altro figlio.

