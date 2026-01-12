Raffaella Fico e il dolore per la perdita del figlio: "Il ginecologo è rimasto sconvolto"

Dopo settimane di silenzio Raffaella Fico è tornata in tv, ospite di Verissimo, per raccontare della perdita del bambino che aspettava da Armando Izzo, avvenuta lo scorso dicembre, quando la gravidanza era arrivata al quinto mese: “Se dicessi che sto bene direi una bugia. È difficile, non dimenticherò mai quello che è successo - ha detto la donna prima di ricostruire i fatti - Ero incinta di cinque mesi, è stato un parto vero e proprio, con cinque ore di travaglio. È stata una cosa inaspettata, un dolore immenso”.