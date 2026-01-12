Conte, basta sceneggiate! McTerribile, eroe Napoli

Serata spettacolo a San Siro: 4 gol, un palo per parte, emozioni dal primo all’ultimo minuto. Il 2-2 tra Inter e Napoli è probabilmente il risultato più giusto e lascia tutto invariato in testa alla classifica con i tre punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan e i quattro sul Napoli. In tutto questo stona l’ennesima sceneggiata “napoletana” di Antonio Conte, per le sguaiate e maleducate proteste dopo il rigore sacrosanto fischiato da Doveri: questo è il regolamento, una volta questi interventi non erano puniti con il penalty ma da qualche anno va così… A dire il vero Conte era già specialista in materia prima di arrivare a Napoli sulle panchine proprio di Inter e Juventus (non esattamente, con tutto il rispetto, due “piccole” come Cremonese o Pisa…). Il tecnico salentino, espulso giustamente da Doveri, mantiene comunque la sua imbattibilità da ex interista con tre pareggi e una vittoria (quella dell’andata). E completa la sua domenica non esattamente “sportiva” non presentandosi ai microfoni nel dopo partita.