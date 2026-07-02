Wimbledon, chi è Jenson Brooksby: tutto sull'avversario di Jannik Sinner nel terzo turno

Nato il 26 ottobre 2000, deve il proprio nome al pilota F1 Jenson Button di cui il padre Glen era fan, il prossimo avversario di Sinner è stato diagnosticato con autismo severo da bambino, verso i 2-3 anni, ed è stato non verbale fino a 4 anni. Ha rivelato in pubblico di essere nello spettro nel 2024, e nel 2025 ha rilasciato una intervista al sito Atp in cui ha parlato del tema: "Per tutta la vita ho tenuto la mia diagnosi segreta. Ero non verbale fino all'età di quattro anni e facevo una terapia ABA intensiva per 40 ore a settimana. I miei genitori credevano che un lavoro più duro in prima età potesse plasmare chi sarei diventato in futuro, perché è più facile imparare prima. In campo, l'effetto più grande dell'autismo è legato alle mie sensazioni sensoriali. Il mio cervello è un po' più sensibile a cose come i rumori della folla rispetto alla maggior parte delle persone", ha affermato. A oggi ha detto di riuscire a gestire lo stress in maniera molto migliore rispetto al passato, e si è detto molto contento di aver rivelato al mondo la sua diagnosi: "Sapevo di voler diventare tennista fin da quando avevo 12 anni. Non avevo un modello a cui guardare con ammirazione e dire: "Wow, sono autistici e sono riusciti davvero a farcela nel tennis". Non si tratta solo di bambini che vogliono diventare tennisti. Può essere qualcuno nello spettro autistico con il sogno di intraprendere qualsiasi carriera, nello sport o altro. Se vado bene in campo, ottimo. Ma se posso fare la differenza per chiunque al mondo così facendo, tanto meglio".