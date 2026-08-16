Europei nuoto, argento per l'Italia nella 4x100m mista maschile

Termina con una medaglia d’argento l’Europeo di nuoto in vasca a Parigi, e a portarla sono i ragazzi della staffetta mista. In una lotta a 4 con Russia, Francia e Gran Bretagna, gli azzurri riescono a rimanere sempre al vertice e, anche grazie a una frazione conclusiva di gran livello di Carlos D’Ambrosio, riescono a ottenere l’ennesima medaglia di un’ottima rassegna continentale. Meglio degli azzurri solo la Russia.