europei nuoto

Europei nuoto, argento per l'Italia nella 4x100m mista maschile

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio chiudono al secondo posto l’ultima gara della rassegna continentale. Bronzo per la Francia

16 Ago 2026 - 20:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Termina con una medaglia d’argento l’Europeo di nuoto in vasca a Parigi, e a portarla sono i ragazzi della staffetta mista. In una lotta a 4 con Russia, Francia e Gran Bretagna, gli azzurri riescono a rimanere sempre al vertice e, anche grazie a una frazione conclusiva di gran livello di Carlos D’Ambrosio, riescono a ottenere l’ennesima medaglia di un’ottima rassegna continentale. Meglio degli azzurri solo la Russia.

Leggi anche

Maledizione "centesimo" per l'Italia a Parigi: è argento nella 4x100m mista femminile

La gara

 Thomas Ceccon parte con un po’ di difficoltà, probabilmente complici le fatiche della gara individuale conclusa pochi minuti prima, e chiude secondo dietro alla Gran Bretagna. Ottimo invece Nicolò Martinenghi, che con un gran 100m rana dà il cambio ad Alberto Razzetti al primo posto. Il ligure cerca di contenere gli avversari, ma perde terreno e conclude la sua frazione al terzo posto, ad appena un decimo dal primo posto. Nell’ultima frazione Carlos D’Ambrosio, in lotta con le altre tre rivali, sfrutta soprattutto le sue abilità nella vasca di ritorno, e riesce a rimontare Maxime Grousset negli ultimi metri, toccando davanti alla Francia. Per gli azzurri un ottimo 3’28”86, peggio solo del 3’28”67 della Russia (Atleti Neutrali B).

Leggi anche

Maledizione "centesimo" per l'Italia a Parigi: è argento nella 4x100m mista femminile

europei nuoto
nuoto
thomas ceccon
nicolo martinenghi

Ultimi video

01:09
DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:40
ANDREA VOLONNINO (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Volonnino: "Esperienza travolgente"

00:28
DICH ANDREA FANTIN (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Fantin: "L'emozione più grande della mia carriera"

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

01:36
DICH PIETRO RIVA POST ARGENTO 16/8 DICH

Pietro Riva: "Con Petros un abbraccio speciale"

02:28
DICH DIAZ POST ORO 15/8 DICH

Diaz tra oro e... mito: "Sto arrivando Jonathan (Edwards), tranquillo".

01:47
DICH DALLAVALLE POST BRONZO 15/8 DICH

Dallavalle: "Il freddo ha condizionato la mia gara. Ma grazie a Gimbo..."

02:18
DICH SOFIA FIORINI MARATONA MARCIA 15/8 DICH

Fiorini: "Oro regalo di compleanno, adesso torno sui libri alla Bocconi"

02:25
DICH STANO SU ORO MARATONA MARCIA 15/08 SRV

Stano: "Tamberi mi ha gasato per l'oro! Quando ho visto i miei figli durante la gara…"

02:07
DICH FRANCESCO FORTUNATO 15/8 DICH

Fortunato: "Argento ok, ma sognavo l'oro". Poi cita Checco Zalone…

01:58
DICH ANDREA COSI MARCIA 15/8 DICH

Cosi: "C'è una promessa speciale dietro questo bronzo"

03:39
DICH TAMBERI POST ORO EUROPEO 14/8 DICH

Infinito Tamberi: "Non le abbiamo viste tutte, ancora c'è tempo fino al 2028..."

00:54
DICH SIOLI POST BRONZO EUROPEO 14/8 DICH

Sioli, bronzo Europeo: "Vado via felice ma anche un po’ amareggiato per l’infortunio"

02:16
DICH NADIA 14/8 DICH

Ateltica, Battocletti: "Questa corona è per mio padre, se la merita"

01:09
DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

I più visti di Nuoto

Sara Curtis è una favola: oro e record del mondo nei 50 dorso

sara curtis

Sara Curtis, chi è la ragazza che vola sull'acqua che è diventata leggenda

Curtis senza parole: "Assurdo, un'altra follia. È un obiettivo immenso"

Europei, 1500 stile libero: una pazzesca Simona Quadarella domina la finale e stravince l'oro!

Staffetta 4x100sl mista, grandissimo bronzo per l'Italia! Oro alla Russia, seconda l'Olanda

Martinenghi e Cerasuolo dominano i 50 rana: oro e argento per l’Italia

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:38
Iapichino salta sull'oro degli Europei di Birmingham con 7,00
22:28
Atletica, Europei: oro Hunter-Bell nei 1.500, dodicesima Cavalli
22:21
Como, Fabregas dopo il ko col Liverpool: "Orgoglioso e felice"
22:11
La Juve ha sciolto il nodo portiere: accordo con Vicario, intesa vicina con il Tottenham
22:08
Juve, c'è l'accordo per Vicario