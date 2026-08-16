Europei nuoto, argento per l'Italia nella 4x100m mista maschile

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Termina con una medaglia d’argento l’Europeo di nuoto in vasca a Parigi, e a portarla sono i ragazzi della staffetta mista. In una lotta a 4 con Russia, Francia e Gran Bretagna, gli azzurri riescono a rimanere sempre al vertice e, anche grazie a una frazione conclusiva di gran livello di Carlos D’Ambrosio, riescono a ottenere l’ennesima medaglia di un’ottima rassegna continentale. Meglio degli azzurri solo la Russia.
La gara
Thomas Ceccon parte con un po’ di difficoltà, probabilmente complici le fatiche della gara individuale conclusa pochi minuti prima, e chiude secondo dietro alla Gran Bretagna. Ottimo invece Nicolò Martinenghi, che con un gran 100m rana dà il cambio ad Alberto Razzetti al primo posto. Il ligure cerca di contenere gli avversari, ma perde terreno e conclude la sua frazione al terzo posto, ad appena un decimo dal primo posto. Nell’ultima frazione Carlos D’Ambrosio, in lotta con le altre tre rivali, sfrutta soprattutto le sue abilità nella vasca di ritorno, e riesce a rimontare Maxime Grousset negli ultimi metri, toccando davanti alla Francia. Per gli azzurri un ottimo 3’28”86, peggio solo del 3’28”67 della Russia (Atleti Neutrali B).