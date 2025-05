Internazionali d'Italia, Sinner pensa già a Cerundolo: "Dovrò alzare il mio livello"

L'altoatesino vuole cancellare quel precedente, ma per farlo dovrà cambiare passo come spiegato da lui stesso al termine del match con De Jong: "È stata una partita molto diversa, anche come condizioni, rispetto alla prima. Ho cominciato bene, però poi ho avuto un grosso calo di attenzione. Non mi sono mosso più come prima. - ha spiegato Sinner -. Fortunatamente sono riuscito a ribreccarlo subito e il secondo set è andato com'è andato. De Jong si è fatto male, ma gli auguro non sia nulla di grave perché è una persona incredibile".