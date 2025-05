Internazionali d'Italia, Sinner-De Jong in diretta: Jannik avanti di un set

Dopo aver battuto Mariano Navone al rientro in campo dopo tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, Jannik Sinner torna sul centrale del Foro Italico per affronta l'olandese Jesper De Jong nel terzo turno degli Internazionali d'Italia. Tra il numero uno del mondo e il numero 93 del ranking Atp in palio c'è un posto per gli ottavi di finale. Di seguito il live della partita.