Serie A, si riparte alle 18,30: inaugurano la prima giornata Napoli, Roma e Milan

Contemporaneamente, ma all'Olimpico, in Roma-Bologna inizia un'altra era: quella di Gian Piero Gasperini. Dopo quasi un decennio all'Atalanta, il tecnico riparte dai giallorossi desiderosi dopo tempo di tornare in Champions e il mercato, non ancora chiuso, si è mosso in tal senso. Al netto di poco più di una settimana per chiudere le ultime trattative (e l'allenatore le ha invocate), ora la palla passa al campo e di certo nella Capitale non arriva l'avversario più morbido di tutti: i rossoblù reduci da due annate storiche e detentori della Coppa Italia. Italiano, che ha provato a scuotere emotivamente i suoi dopo un precampionato non brillante, cercherà di fare ancora bene a Roma, campo che ha portato bene ai rossoblù negli ultimi anni. Gasperini dovrà fare a meno del nuovo acquisto Leon Bailey, arrivato e infortunatosi al primo allenamento, mentre i felsinei sono senza Holm.