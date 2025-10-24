Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
LIVE

TENNIS

ATP 500 di Vienna: Jannik Sinner sfida Aleksandr Bublik per un posto in semifinale

Il 24enne di Sesto Pusteria torna in campo dopo la netta vittoria nel derby contro Flavio Cobolli

di Marco Cangelli
24 Ott 2025 - 18:02

Non c'è tempo per rifiatare all'ATP 500 di Vienna dove Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale. Il 24enne di Sesto Pusteria affronta il kazako Aleksandr Bublik con l'obiettivo di conquistare un posto in semifinale e poter rilanciare la corsa verso il numero 1 della classifica ATP occupato da Carlos Alcaraz. L'azzurro è reduce dal netto successo nel derby contro Flavio Cobolli, mentre il numero 16 al mondo ha superato l'argentino Francisco Cerúndolo per 6-4 6-2 confermandosi un avversario difficile da affrontare. 

LA CRONACA

 SETGAME
Jannik Sinner03
Aleksandr Bublik03

PRIMO SET

SINNER-BUBLIK 3-3 : Sinner alza la potenza che impedisce a Bublik di rispondere con efficacia concendendo il punto a zero.

SINNER-BUBLIK 2-3: Bublik sfodera il suo servizio mettendo a segno due ace prima di venire però recuperato da Sinner, complice alcuni errori gratuiti del kazako. Bublik non lascia però grande spazio all'azzurro e tiene la battuta.

SINNER-BUBLIK 2-2 : Sinner colpisce profondo con la prima e costringe Bublik a correre a fondo campo senza riuscire a rispondere. Il numero 2 al mondo ha però ben presto lasciando spazio alla seconda, costringendo però l'avversario ad avanzare nel campo senza ottenere grandi risultati.

SINNER-BUBLIK 1-2: Bublik continua a faticare in battuta commettendo subito un doppio fallo e consentendo a Sinner di rispondere in tutta calma, scappando sul 40-0. Contro palle break a favore dell'avversario, l'asiatico si ritrova sfoderando la palla corta per prendere in contropiede Sinner e pareggiando i conti, portando il game ai vantaggi. Qualche sbavatura dell'altoatesino hanno consentito al kazako di riportarsi avanti. 

SINNER-BUBLIK 1-1: Sinner è efficace al servizio aprendo continuamente il campo e costringendo Bublik all'errore in battuta, tanto da dover cedere a zero.

SINNER-BUBLIK 0-1 : Avvio subito potente per Bublik che ha forzato immediatamente al servizio, dovendo però spesso ricorrere alla seconda, concedendo anche un doppio fallo. Tutto ciò ha permesso subito a Sinner di guadagnare una palla break, cancellata dal numero 16 al mondo. L'azzurro si è però ben presto riportato avanti a causa di un errore sul dritto a causa dell'avversario, cancellato nuovamente con un ace che ha permesso di prendersi il primo punto.

SINNER E BUBLIK IN CAMPO PER IL RISCALDAMENTO

Jannik Sinner e Aleksandr Bublik scendono in campo per il riscaldamento dei quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna. Fra poco il via all'incontro

SINNER E IL RECORD SUI CAMPI INDOOR

Contro Aleksandr Bublik Jannik Sinner andrà a caccia di nuovi record. L'altoatesino è reduce da diciassette vittorie consecutive sui campi indoor con trentanove set vinti su quarantatré disputati. Un primato che l'azzurro potrebbe migliorare ulteriormente. 

SINNER-BUBLIK, I PRECEDENTI

Aleksandr Bublik rappresenta un avversario temibile per Jannik Sinner. Il kazako è stato uno dei tre giocatori ad aver battuto l'azzurro nel 2025, come dimostrato dal successo ottenuto agli ottavi di finale di Halle. I precedenti sono comunque a favore di Sinner che si è imposto per cinque volte contro le due dell'asiatico, ultima delle quali agli US Open dove si è imposto per 6-1 6-1 6-1

SINNER-BUBLIK, A CHE ORA SI GIOCA?

Jannik Sinner rientra in campo dopo il derby contro Flavio Cobolli e lo fa in un match complicato come quello contro Aleksandr Bublik a partire dalle 17.30 sul centrale di Vienna. 

sinner
bublik
vienna

Ultimi video

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

I più visti di Tennis

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Cobolli impegna Sinner, ma Jannik vola ai quarti da Bublik

Berrettini batte Norrie in tre set e conquista i quarti a Vienna. Avanti anche Musetti, out Arnaldi

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

Assenza in Coppa Davis, Sinner risponde: "Accetto le critiche, ma ho già detto tutto"

Sinner salta la Coppa Davis, ma accetta un'esibizione in Asia contro Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:02
ATP 500 di Vienna: Sinner affronta Bublik per un posto in semifinale
17:48
Michelin rivoluziona lo pneumatico sportivo con i nuovi Crossclimate 3
17:47
Mobilize Duo: il veicolo elettrico da città che costa 50 euro al mese
17:46
"Olympus", il Carnevale di Venezia 2026 dedicato a Milano-Cortina
17:17
Kim vuole giocare di più e può tornare in Italia: derby tra Inter e Milan