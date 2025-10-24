ATP 500 di Vienna: Jannik Sinner sfida Aleksandr Bublik per un posto in semifinale

SINNER-BUBLIK 0-1 : Avvio subito potente per Bublik che ha forzato immediatamente al servizio, dovendo però spesso ricorrere alla seconda, concedendo anche un doppio fallo. Tutto ciò ha permesso subito a Sinner di guadagnare una palla break, cancellata dal numero 16 al mondo. L'azzurro si è però ben presto riportato avanti a causa di un errore sul dritto a causa dell'avversario, cancellato nuovamente con un ace che ha permesso di prendersi il primo punto.