ATP 500 di Vienna: Jannik Sinner sfida Aleksandr Bublik per un posto in semifinale

Il 24enne di Sesto Pusteria torna in campo dopo la netta vittoria nel derby contro Flavio Cobollidi Marco Cangelli
Non c'è tempo per rifiatare all'ATP 500 di Vienna dove Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale. Il 24enne di Sesto Pusteria affronta il kazako Aleksandr Bublik con l'obiettivo di conquistare un posto in semifinale e poter rilanciare la corsa verso il numero 1 della classifica ATP occupato da Carlos Alcaraz. L'azzurro è reduce dal netto successo nel derby contro Flavio Cobolli, mentre il numero 16 al mondo ha superato l'argentino Francisco Cerúndolo per 6-4 6-2 confermandosi un avversario difficile da affrontare.
LA CRONACA
|SET
|GAME
|Jannik Sinner
|0
|3
|Aleksandr Bublik
|0
|3
PRIMO SET
SINNER-BUBLIK 3-3 : Sinner alza la potenza che impedisce a Bublik di rispondere con efficacia concendendo il punto a zero.
SINNER-BUBLIK 2-3: Bublik sfodera il suo servizio mettendo a segno due ace prima di venire però recuperato da Sinner, complice alcuni errori gratuiti del kazako. Bublik non lascia però grande spazio all'azzurro e tiene la battuta.
SINNER-BUBLIK 2-2 : Sinner colpisce profondo con la prima e costringe Bublik a correre a fondo campo senza riuscire a rispondere. Il numero 2 al mondo ha però ben presto lasciando spazio alla seconda, costringendo però l'avversario ad avanzare nel campo senza ottenere grandi risultati.
SINNER-BUBLIK 1-2: Bublik continua a faticare in battuta commettendo subito un doppio fallo e consentendo a Sinner di rispondere in tutta calma, scappando sul 40-0. Contro palle break a favore dell'avversario, l'asiatico si ritrova sfoderando la palla corta per prendere in contropiede Sinner e pareggiando i conti, portando il game ai vantaggi. Qualche sbavatura dell'altoatesino hanno consentito al kazako di riportarsi avanti.
SINNER-BUBLIK 1-1: Sinner è efficace al servizio aprendo continuamente il campo e costringendo Bublik all'errore in battuta, tanto da dover cedere a zero.
SINNER-BUBLIK 0-1 : Avvio subito potente per Bublik che ha forzato immediatamente al servizio, dovendo però spesso ricorrere alla seconda, concedendo anche un doppio fallo. Tutto ciò ha permesso subito a Sinner di guadagnare una palla break, cancellata dal numero 16 al mondo. L'azzurro si è però ben presto riportato avanti a causa di un errore sul dritto a causa dell'avversario, cancellato nuovamente con un ace che ha permesso di prendersi il primo punto.
SINNER E BUBLIK IN CAMPO PER IL RISCALDAMENTO
Jannik Sinner e Aleksandr Bublik scendono in campo per il riscaldamento dei quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna. Fra poco il via all'incontro
SINNER E IL RECORD SUI CAMPI INDOOR
Contro Aleksandr Bublik Jannik Sinner andrà a caccia di nuovi record. L'altoatesino è reduce da diciassette vittorie consecutive sui campi indoor con trentanove set vinti su quarantatré disputati. Un primato che l'azzurro potrebbe migliorare ulteriormente.
SINNER-BUBLIK, I PRECEDENTI
Aleksandr Bublik rappresenta un avversario temibile per Jannik Sinner. Il kazako è stato uno dei tre giocatori ad aver battuto l'azzurro nel 2025, come dimostrato dal successo ottenuto agli ottavi di finale di Halle. I precedenti sono comunque a favore di Sinner che si è imposto per cinque volte contro le due dell'asiatico, ultima delle quali agli US Open dove si è imposto per 6-1 6-1 6-1
SINNER-BUBLIK, A CHE ORA SI GIOCA?
Jannik Sinner rientra in campo dopo il derby contro Flavio Cobolli e lo fa in un match complicato come quello contro Aleksandr Bublik a partire dalle 17.30 sul centrale di Vienna.