ATP 500 di Halle, Sinner si arrende a Bublik ed esce a sorpresa agli ottavi

Con un equilibrio pressoché inscalfibile Sinner si è così portato a casa il primo set iniziando il secondo nel migliore dei modi, avendo a disposizione ben tre palle break, cancellate ostinatamente da Bublik con una serie di ace imprendibili. La possibilità per Sinner di contrastare l'asiatico anche nel terzo game, il secondo con al servizio Bublik, non è però bastato per prendere il comando del gioco e anzi ha galvanizzato il kazako in grado di prendersi il punto decisivo al sesto gioco sul punteggio di 2-3. Il 28enne di Gatčina ha quindi pareggiato il conto dei set vincendo il secondo per 6-3 riaprendo di fatto a sorpresa i giochi.