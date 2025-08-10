Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz soffre più del previsto, ma vince al debutto

Nella sfida a distanza con Jannik, lo spagnolo cede un set a sorpresa a Dzumhur ma poi chiude la pratica: punteggio di 6-1, 2-6, 6-3
Si apre con un successo sofferto il cammino di Carlos Alcaraz all’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il numero due al mondo batte 6-1, 2-6, 6-3 in 1h43’ di gioco Damir Dzumhur, bosniaco che nel primo turno aveva eliminato Mattia Bellucci. Lo spagnolo domina senza problemi il primo set, ma poi si lascia sorprendere dall’avversario nel secondo ed è costretto a risolvere la disputa nel terzo set per vincere la sua gara di debutto nel torneo dell’Ohio.
Dopo essere stato sconfitto subito al secondo turno da Gael Monfils nell’edizione del 2024, Carlos Alcaraz torna in campo all’Atp Masters 1000 di Cincinnati con l’intento di rifarsi a un anno di distanza e provare a mettere pressione a Jannik Sinner nella corsa al primo posto nel ranking. Questa volta l’avversario del numero due al mondo è il bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in due set che è costata l’eliminazione dal torneo statunitense a Mattia Bellucci. Alcaraz parte subito forte, costringendo l’avversario ad annullare due palle break già nel corso del primo gioco. Questo resta però l’unico game vinto da Dzumhur, visto che l’iberico toglie per ben tre volte il servizio al bosniaco e si assicura il primo set con un netto 6-1.
Lo spartito del match cambia però improvvisamente nel secondo set, quando Alcaraz perde la battuta alla prima palla break concessa e poi nuovamente alla seconda. Dzumhur si ritrova quindi a condurre 4-1, pareggiando poi il computo dei set grazie a un 6-2 finale. Tutto si decide allora al terzo set, dove Alcaraz capisce di non poter più permettersi troppi errori. Il murciano torna quindi a spingere e timbra il break che gli permette di portarsi in vantaggio 3-1, ma poi subisce il controbreak che consente a Dzumhur di accorciare sul 4-3. Alcaraz si riprende però subito il break di vantaggio nel game successivo e chiude poi il match con il turno in battuta che vale il 6-3 finale. Pur soffrendo più del previsto, lo spagnolo accede così al terzo turno nel torneo dell’Ohio.
