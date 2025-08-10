Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz soffre più del previsto, ma vince al debutto

LA PARTITA



Dopo essere stato sconfitto subito al secondo turno da Gael Monfils nell’edizione del 2024, Carlos Alcaraz torna in campo all’Atp Masters 1000 di Cincinnati con l’intento di rifarsi a un anno di distanza e provare a mettere pressione a Jannik Sinner nella corsa al primo posto nel ranking. Questa volta l’avversario del numero due al mondo è il bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in due set che è costata l’eliminazione dal torneo statunitense a Mattia Bellucci. Alcaraz parte subito forte, costringendo l’avversario ad annullare due palle break già nel corso del primo gioco. Questo resta però l’unico game vinto da Dzumhur, visto che l’iberico toglie per ben tre volte il servizio al bosniaco e si assicura il primo set con un netto 6-1.