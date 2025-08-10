Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Atp Cincinnati: Alcaraz soffre più del previsto, ma vince al debutto

Nella sfida a distanza con Jannik, lo spagnolo cede un set a sorpresa a Dzumhur ma poi chiude la pratica: punteggio di 6-1, 2-6, 6-3

10 Ago 2025 - 23:05

Si apre con un successo sofferto il cammino di Carlos Alcaraz all’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il numero due al mondo batte 6-1, 2-6, 6-3 in 1h43’ di gioco Damir Dzumhur, bosniaco che nel primo turno aveva eliminato Mattia Bellucci. Lo spagnolo domina senza problemi il primo set, ma poi si lascia sorprendere dall’avversario nel secondo ed è costretto a risolvere la disputa nel terzo set per vincere la sua gara di debutto nel torneo dell’Ohio.

LA PARTITA

Dopo essere stato sconfitto subito al secondo turno da Gael Monfils nell’edizione del 2024, Carlos Alcaraz torna in campo all’Atp Masters 1000 di Cincinnati con l’intento di rifarsi a un anno di distanza e provare a mettere pressione a Jannik Sinner nella corsa al primo posto nel ranking. Questa volta l’avversario del numero due al mondo è il bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in due set che è costata l’eliminazione dal torneo statunitense a Mattia Bellucci. Alcaraz parte subito forte, costringendo l’avversario ad annullare due palle break già nel corso del primo gioco. Questo resta però l’unico game vinto da Dzumhur, visto che l’iberico toglie per ben tre volte il servizio al bosniaco e si assicura il primo set con un netto 6-1.

Lo spartito del match cambia però improvvisamente nel secondo set, quando Alcaraz perde la battuta alla prima palla break concessa e poi nuovamente alla seconda. Dzumhur si ritrova quindi a condurre 4-1, pareggiando poi il computo dei set grazie a un 6-2 finale. Tutto si decide allora al terzo set, dove Alcaraz capisce di non poter più permettersi troppi errori. Il murciano torna quindi a spingere e timbra il break che gli permette di portarsi in vantaggio 3-1, ma poi subisce il controbreak che consente a Dzumhur di accorciare sul 4-3. Alcaraz si riprende però subito il break di vantaggio nel game successivo e chiude poi il match con il turno in battuta che vale il 6-3 finale. Pur soffrendo più del previsto, lo spagnolo accede così al terzo turno nel torneo dell’Ohio.

Leggi anche

Sinner contro Alcaraz anche a golf? "No, è troppo forte per me..."

tennis
cincinnati
alcaraz

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Alcaraz mette Sinner nel mirino: il piano di Carlitos per prendersi il 1° posto del ranking

La campagna Us Open di Sinner scatta oggi a Cincinnati: in serata contro Galan

Sinner contro Alcaraz anche a golf? "No, è troppo forte per me..."

Sinner torna al Six Kings Slam da detentore ma sulla locandina c'è un errore...

L'ambizione di Alcaraz: "Entro fine anno voglio tornare numero uno al mondo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:48
Canottaggio, Mondiali Under 19: due argenti e un bronzo per l’Italia a Trakai
23:32
Newcastle: Nico Jackson dal Chelsea se parte Isak
De Winter
23:28
Milan-De Winter, c'è l'accordo: al Genoa 20 milioni più bonus
23:25
Doualla mostruosa trascina l'Italia all'oro nella 4x100 donne degli Europei under 20
23:18
Tennis: Paolini batte Sakkari e vola al terzo turno a Cincinnati, super Bronzetti. Darderi ko