Atalanta, doppio colpo in arrivo: Muniz e Diego Moreira per chiudere il mercato

11 Ago 2025 - 10:11

Un doppio colpo in arrivo per l'Atalanta, una spesa di 70 milioni. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport la Dea è vicina a due acquisti per accontentare Juric. Un attaccante, vista la partenza di Retegui e la rottura con Lookman, e un vice-Zappacosta nei piani degli orobici che hanno puntato forte su Rodrigo Muniz del Fulham e Diego Moreira dello Strasburgo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per avere entrambi i giocatori a disposizione per la prima ufficiale in campionato.

