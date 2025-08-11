Atalanta, doppio colpo in arrivo: Muniz e Diego Moreira per chiudere il mercato

Un doppio colpo in arrivo per l'Atalanta, una spesa di 70 milioni. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport la Dea è vicina a due acquisti per accontentare Juric. Un attaccante, vista la partenza di Retegui e la rottura con Lookman, e un vice-Zappacosta nei piani degli orobici che hanno puntato forte su Rodrigo Muniz del Fulham e Diego Moreira dello Strasburgo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per avere entrambi i giocatori a disposizione per la prima ufficiale in campionato.