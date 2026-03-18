Sinner verso Miami: "Proverò a fare il massimo. Antonelli incredibile, gli auguro il meglio"

"Il tempo qui non è bellissimo, vediamo come si presenta. Sono contento di essere qui, un torneo importante che mi è mancato l'anno scorso. È l'ultimo torneo prima della terra battuta, vediamo come andrà io proverò a dare il massimo". Così Jannik Sinner intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dell'esordio nel torneo Atp di Miami ultimo Masters 1000 prima dell'inizio della stagione sulla terra battuta. Da questa settimana sono ben quattro gli italiani tra i primo 20 giocatori del mondo, un record mai raggiunto prima. "È un momento importante che dobbiamo sfruttare in modo positivo, c'è tanto lavoro dietro di tutti i team. È uno sport individuale e ognuno sta trovando il proprio equilibrio, da casa sentiamo tanto il supporto e noi cerchiamo di rendervi il più felice possibile", ha aggiunto.