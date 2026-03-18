Sinner verso Miami: "Proverò a fare il massimo. Antonelli incredibile, gli auguro il meglio"
Il numero due del mondo in vista dell'esordio all'Atp americano: "Un torneo importante che mi è mancato l'anno scorso"
"Il tempo qui non è bellissimo, vediamo come si presenta. Sono contento di essere qui, un torneo importante che mi è mancato l'anno scorso. È l'ultimo torneo prima della terra battuta, vediamo come andrà io proverò a dare il massimo". Così Jannik Sinner intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dell'esordio nel torneo Atp di Miami ultimo Masters 1000 prima dell'inizio della stagione sulla terra battuta. Da questa settimana sono ben quattro gli italiani tra i primo 20 giocatori del mondo, un record mai raggiunto prima. "È un momento importante che dobbiamo sfruttare in modo positivo, c'è tanto lavoro dietro di tutti i team. È uno sport individuale e ognuno sta trovando il proprio equilibrio, da casa sentiamo tanto il supporto e noi cerchiamo di rendervi il più felice possibile", ha aggiunto.
Poi il numero due del mondo torna a parlare della sua amicizia con il campione di Formula 1 Kimi Antonelli, che ha ricordato durante la premiazione del torneo di Indian Wells. "Quello che sta facendo Kimi è incredibile, è un bravissimo ragazzo e sono contento per lui e la sua famiglia. A lui auguro solo il meglio, come alla Ferrari che spero si possa avvicinare".