Sinner, ma quanto sei forte? Jannik colleziona altri record, tutti i numeri clamorosi del campione azzurro

Il serbo, che ha giocato più finali di tutti nei Masters 1000, è anche l'unico ad averli vinti tutti almeno una volta. A Sinner per emularlo restano da vincere solo il Mutua Madrid Open e gli Internazionali Bnl d'Italia. Sinner è anche il terzo giocatore capace di raggiungere la finale in cinque Masters 1000 consecutivi. Ha iniziato la serie l'anno scorso a Parigi. Quest'anno ha completato il Sunshine Double, trionfando a Indian Wells e Miami, senza perdere nemmeno un set come nessuno aveva mai fatto prima. Infine ha vinto il primo titolo in carriera a Monte-Carlo in finale su Carlos Alcaraz.