Sinner, ma quanto sei forte? Jannik colleziona altri record, tutti i numeri clamorosi del campione azzurro

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Col successo a Madrid l'altoatesino colleziona nuovi primati e fa la storia
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Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario, nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'en plein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Novak Djokovic a 25.
Il serbo, che ha giocato più finali di tutti nei Masters 1000, è anche l'unico ad averli vinti tutti almeno una volta. A Sinner per emularlo restano da vincere solo il Mutua Madrid Open e gli Internazionali Bnl d'Italia. Sinner è anche il terzo giocatore capace di raggiungere la finale in cinque Masters 1000 consecutivi. Ha iniziato la serie l'anno scorso a Parigi. Quest'anno ha completato il Sunshine Double, trionfando a Indian Wells e Miami, senza perdere nemmeno un set come nessuno aveva mai fatto prima. Infine ha vinto il primo titolo in carriera a Monte-Carlo in finale su Carlos Alcaraz.
Sinner, che non perde una partita dal 19 febbraio a Doha (lo ha messo ko Mensik), ha totalizzato la bellezza di 22 vittorie di fila. Che diventano 27 se consideriamo solo i Masters 1000, compreso il trionfo di novembre a Parigi. Il campione azzurro, primo giocatore nato negli anni 2000 a conquistare 350 vittorie nel circuito, ha superato anche 14mila punti nella classifica Atp: solo Djokovic e Nadal ci erano riusciti prima. Se dovesse vincere il titolo a Madrid infine, Sinner sarebbe il primo a conquistare cinque titoli consecutivi nei Masters 1000.
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