INTERVISTA ESCLUSIVA

Kimi Antonelli a SportMediaset: "Vittoria speciale, me la sono goduta. Ora punto al Mondiale F1"

Il pilota Mercedes si racconta dopo lo storico trionfo in Cina: il rapporto con Hamilton, i messaggi di Tomba e Sinner e la sfida sui kart con Valentino Rossi

18 Mar 2026 - 08:04
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Dopo il primo successo in carriera in Formula 1 ottenuto in Cina, e il primo di un italiano da 20 anni, Kimi Antonelli prova a tornare alla normalità e racconta le emozioni della sua prima volta in esclusiva ai microfoni di SportMediaset: "Ho festeggiato e me la sto ancora godendo, è stata la prima volta e la prima volta non si scorda mai. Questa è la vittoria più speciale della mia carriera, quindi è stato giusto goderselo perché lo ricorderò per tutta la vita. Domenica notte non sono riuscito a dormire, viaggiavo ed ero abbracciato alla foto del trofeo. Nei prossimi giorni avrò la possibilità di portarlo a casa".

“Il prossimo obiettivo? In questo momento il mio obiettivo più grande è lottare e provare a vincere il titolo mondiale. Hamilton? Ho un bellissimo rapporto con Lewis e sono contentissimo di aver condiviso il podio con lui, non lo dimenticherò mai. Ma penso che anche per lui sia stato emozionante perché era sul podio con il suo pilota del passato con cui hanno scritto la storia della Formula Uno e poi… il presente”. 

Valentino? Siamo amici, quando possiamo andiamo in kart sulla pista vicino a casa dove ho iniziato io. Sulle quattro ruote posso dire la mia! Però se andassimo sulle due diciamo che la storia sarebbe molto diversa...”.

“È stato molto bello ricevere i complimenti di grandi campioni che hanno scritto la storia dello sport italiano, Alberto Tomba mi ha mandato un messaggio, ma la cosa che mi ha fatto più piacere è stata la scena di Sinner che mi ha dedicato la vittoria. Mi ha fatto davvero emozionare”.

"La Ferrari? Avevo avuto un contatto con la Ferrari, avevo 10, 11 anni ma alla fine è arrivata prima Mercedes, ha voluto azzardare, a fine 2017 ci contattò Toto, sono molto grato a lui. Quando hanno sbagliato dicendo Kimi Raikkonen sul podio? Non ci volevo credere, non sapevo se andare sul podio o no, ero stra confuso".

Formula 1, Antonelli rientrato nella sua Bologna: "Questo è solo un punto d'inizio"

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