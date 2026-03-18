Kimi Antonelli a SportMediaset: "Vittoria speciale, me la sono goduta. Ora punto al Mondiale F1"

Dopo il primo successo in carriera in Formula 1 ottenuto in Cina, e il primo di un italiano da 20 anni, Kimi Antonelli prova a tornare alla normalità e racconta le emozioni della sua prima volta in esclusiva ai microfoni di SportMediaset: "Ho festeggiato e me la sto ancora godendo, è stata la prima volta e la prima volta non si scorda mai. Questa è la vittoria più speciale della mia carriera, quindi è stato giusto goderselo perché lo ricorderò per tutta la vita. Domenica notte non sono riuscito a dormire, viaggiavo ed ero abbracciato alla foto del trofeo. Nei prossimi giorni avrò la possibilità di portarlo a casa".