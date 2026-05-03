Ciclismo, polemica al Tour de Romandie: "Organizzatori vogliono vittoria Pogacar"

"Se gli organizzatori vogliono che vinca Tadej Pogacar, è una loro scelta. Lo abbiamo detto più volte. Ma questa è la vita". Al Tour de Romandie e' polemica - a lanciarla e' il francese della Soudal Quick-Step, Valentin Paret-Peintre - per la posizione delle moto dell'organizzazione nella quarta tappa vinta ieri dallo sloveno, che ha consolidato il primato della corsa. "Dovrei rivedere il filmato, ma spero che le moto non siano state troppo vicino, perché è così è successo negli ultimi due giorni", ha detto Paret-Peintre, riferendosi a un potenziale 'tappo' alla fuga del gruppo alla quale ha poi partecipato, senza riuscire a staccare Pogacar.