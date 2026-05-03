Formula E Berlino, Wehrlein in pole nella gara-2, Mondiale riaperto a un punto da Mortara

Qualifiche ricche di colpi di scena sin dalla fase a gruppi, con diversi big esclusi dalla fase a scontri diretti. Nel Gruppo A resta fuori proprio Mortara: il leader del campionato paga un contatto con il muro e manca la qualificazione per appena 22 millesimi. Eliminati anche il vincitore di ieri Nico Müller e il campione del mondo Oliver Rowland. Passano invece Nick Cassidy, Taylor Barnard, Felipe Drugovich e Jean-Éric Vergne. Nel Gruppo B il più veloce è Antonio Felix Da Costa, davanti alla sorpresa Joel Eriksson, a Zane Maloney e a Wehrlein.