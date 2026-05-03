Round 8

Formula E Berlino, Wehrlein in pole nella gara-2, Mondiale riaperto a un punto da Mortara

Il tedesco della Porsche firma la seconda pole stagionale e accorcia in classifica. Fuori subito il leader del campionato Mortara, tradito dal muro per 22 millesimi

di Massimiliano Cocchi
03 Mag 2026 - 13:14
© Formula E

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Pascal Wehrlein conquista la pole position della seconda gara dell’E-Prix di Berlino, la seconda della sua stagione, e rilancia con forza la corsa al titolo mondiale. Grazie ai tre punti bonus assegnati al poleman, il pilota Porsche si porta infatti a una sola lunghezza da Edoardo Mortara nella classifica mondiale, preparando il terreno a un duello ad altissima tensione nella gara del pomeriggio.

Qualifiche ricche di colpi di scena sin dalla fase a gruppi, con diversi big esclusi dalla fase a scontri diretti. Nel Gruppo A resta fuori proprio Mortara: il leader del campionato paga un contatto con il muro e manca la qualificazione per appena 22 millesimi. Eliminati anche il vincitore di ieri Nico Müller e il campione del mondo Oliver Rowland. Passano invece Nick Cassidy, Taylor Barnard, Felipe Drugovich e Jean-Éric Vergne. Nel Gruppo B il più veloce è Antonio Felix Da Costa, davanti alla sorpresa Joel Eriksson, a Zane Maloney e a Wehrlein.

Nei quarti di finale Barnard elimina Drugovich, Cassidy supera Vergne nel derby interno, Eriksson ha la meglio su Maloney, mentre Wehrlein si impone su Da Costa nella sfida tra campioni del mondo. In semifinale Barnard conferma il suo grande feeling con i duelli e conquista l’accesso alla finale. Dall’altra parte Wehrlein domina Eriksson e si guadagna la chance per la pole.

© Formula E

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La sfida decisiva è un concentrato di equilibrio: Barnard chiude il primo settore con appena otto centesimi di vantaggio, ma Wehrlein cresce giro dopo giro. Nel tratto finale la Porsche sprigiona tutto il suo potenziale e il tedesco beffa il rivale per appena tre millesimi di secondo, prendendosi una pole pesantissima in chiave Mondiale.

pascal wehrlein
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