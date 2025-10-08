Logo SportMediaset
Musetti fuori a Shanghai: come cambia la classifica verso le Finals

L'azzurro deve sperare che il canadese non vinca il 1000 cinese (da cui l'ha appena eliminato) e poi fare meglio di lui da qui a novembre per blindare l'ottavo posto in classifica

08 Ott 2025 - 16:59

Sarebbe sbagliato definire il match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger Aliassime nel Master1000 di Shanghai uno "spareggio" per le Finals, ma grazie al 6-4 6-2 rifilato al carrarino il canadese tiene accese le speranze per un posto a Torino. L'azzurro rimane comunque in corsa per raggiungere Sinner all'appuntamento della Inapli Arena di inizio novembre, ma la strada si fa sempre più stretta e potrebbe non dipendere più solo da lui. 

CORSA ALLE FINALS

A un mese esatto dall’inizio delle Finals di Torino la situazione va via via definendosi. Sei tennisti su otto sono praticamente certi della partecipazione: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Sasha Zverev, Taylor Fritz e Ben Shelton. Per gli ultimi due posti sarà corsa a tre tra Musetti, Auger Aliassime e Alex De Minaur. L'australiano al momento occupa il settimo posto della race con 3,545 punti, di seguito l'azzurro con 3,435 e infine il canadese con 2,905. De Minaur non ha punti da difendere a Shanghai e sta facendo strada: è presumibile che a fine torneo il suo distacco dai due inseguitori possa aumentare.

TESTA A TESTA MUSETTI FAA

Dando quindi quasi per scontato il settimo posto di De Minaur, la corsa per l'ottavo posto in classifica sarebbe un testa a testa Musetti-Auger Aliassime. Sebbene il distacco tra l'azzurro e FAA sembri rincuorante, la partita di Shanghai potrebbe rivelarsi uno spartiacque decisivo: se il canadese riuscisse ad arrivare fino in fondo e a vincere il 1000 cinese si consumerebbe il sorpasso in classifica.

A quel punto sarebbe Musetti dovrebbe far meglio di Auger Aliassime nei tornei che mancano da qui a Novembre (in particolare Vienna e Parigi Bercy). Nulla è compromesso ma ora non dipenderà solo da Lorenzo. 

