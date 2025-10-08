Musetti fuori a Shanghai: come cambia la classifica verso le Finals

A un mese esatto dall’inizio delle Finals di Torino la situazione va via via definendosi. Sei tennisti su otto sono praticamente certi della partecipazione: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Sasha Zverev, Taylor Fritz e Ben Shelton. Per gli ultimi due posti sarà corsa a tre tra Musetti, Auger Aliassime e Alex De Minaur. L'australiano al momento occupa il settimo posto della race con 3,545 punti, di seguito l'azzurro con 3,435 e infine il canadese con 2,905. De Minaur non ha punti da difendere a Shanghai e sta facendo strada: è presumibile che a fine torneo il suo distacco dai due inseguitori possa aumentare.