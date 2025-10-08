Musetti fuori a Shanghai: come cambia la classifica verso le Finals

L'azzurro deve sperare che il canadese non vinca il 1000 cinese (da cui l'ha appena eliminato) e poi fare meglio di lui da qui a novembre per blindare l'ottavo posto in classifica
Sarebbe sbagliato definire il match tra Lorenzo Musetti e Felix Auger Aliassime nel Master1000 di Shanghai uno "spareggio" per le Finals, ma grazie al 6-4 6-2 rifilato al carrarino il canadese tiene accese le speranze per un posto a Torino. L'azzurro rimane comunque in corsa per raggiungere Sinner all'appuntamento della Inapli Arena di inizio novembre, ma la strada si fa sempre più stretta e potrebbe non dipendere più solo da lui.
A un mese esatto dall’inizio delle Finals di Torino la situazione va via via definendosi. Sei tennisti su otto sono praticamente certi della partecipazione: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Sasha Zverev, Taylor Fritz e Ben Shelton. Per gli ultimi due posti sarà corsa a tre tra Musetti, Auger Aliassime e Alex De Minaur. L'australiano al momento occupa il settimo posto della race con 3,545 punti, di seguito l'azzurro con 3,435 e infine il canadese con 2,905. De Minaur non ha punti da difendere a Shanghai e sta facendo strada: è presumibile che a fine torneo il suo distacco dai due inseguitori possa aumentare.
Dando quindi quasi per scontato il settimo posto di De Minaur, la corsa per l'ottavo posto in classifica sarebbe un testa a testa Musetti-Auger Aliassime. Sebbene il distacco tra l'azzurro e FAA sembri rincuorante, la partita di Shanghai potrebbe rivelarsi uno spartiacque decisivo: se il canadese riuscisse ad arrivare fino in fondo e a vincere il 1000 cinese si consumerebbe il sorpasso in classifica.
A quel punto sarebbe Musetti dovrebbe far meglio di Auger Aliassime nei tornei che mancano da qui a Novembre (in particolare Vienna e Parigi Bercy). Nulla è compromesso ma ora non dipenderà solo da Lorenzo.