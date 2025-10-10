Logo SportMediaset
WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini domina Iga Swiatek e vola in semifinale

La 29enne di Bagni di Lucca ha superato ai quarti di finale la numero 2 al mondo per 6-1 6-2

di Marco Cangelli
10 Ott 2025 - 14:16

Jasmine Paolini vuole a tutti i costi il posto alle WTA Finals e lo dimostra ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhah dove ha sconfitto per 6-1 6-2 la polacca Iga Swiatek. La toscana ha dominato la sfida dimostrando di saper sfruttare al meglio le imprecisioni della numero 2 al mondo centrando così l'accesso alle semifinali dove troverà l'americana Coco Gauff.

Inizio sfolgorante per Paolini che ha aggredito immediatamente con il dritto in risposta a Swiatek conquistando immediatamente il break, consolidato poco dopo nonostante qualche errore di rovescio. La 29enne di Bagni di Lucca non si è però fermata lì e ha continuato a colpire avanzando nel campo, prendendosi così il secondo break consecutivo. La polacca ha provato in qualche maniera a reagire, ma l'azzurra, complice anche la decisione di concentrarsi soltanto sul singolare, ha continuato a rispondere con costanza mettendo pressione all'avversaria che ha dovuto cedere il servizio per la terza volta perdendo il set per 6-1.

Nonostante un avvio di seconda frazione più difficoltoso, complice la necessità di prendersi più tempo in risposta ai colpi di Swiatek, Paolini ha mantenuto il comando delle operazioni colpendo soprattutto in diagonale e costringendo la numero 2 del mondo a un doppio fallo che anticipa il primo break del set. Swiatek non si è arresa e ha subito rimesso alle corde la toscana guadagnandosi tre palle del contro-break, sfruttate alla perfezione. La necessità della 24enne di Varsavia di doversi appoggiare sulla seconda di servizio ha ridato forza a Paolini che ha strappato nuovamente il servizio con gli interessi andando sul 3-1 con un game a zero. 

Paolini non ha quindi faticato a tenere la battuta, rallentando leggermente sul turno di battuta di Swiatek, ma al tempo stesso dominando sul proprio servizio complice anche le disattenzioni della polacca. L'azzurra ha quindi chiuso la sfida con un ulteriore break sul 6-2 centrando l'accesso al turno successivo dove troverà di fronte la statunitense Coco Gauff, in grado di superare la tedesca Laura Siegemund per 6-3 6-0. 

paolini
swiatek
wuhan

