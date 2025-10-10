WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini domina Iga Swiatek e vola in semifinale

Inizio sfolgorante per Paolini che ha aggredito immediatamente con il dritto in risposta a Swiatek conquistando immediatamente il break, consolidato poco dopo nonostante qualche errore di rovescio. La 29enne di Bagni di Lucca non si è però fermata lì e ha continuato a colpire avanzando nel campo, prendendosi così il secondo break consecutivo. La polacca ha provato in qualche maniera a reagire, ma l'azzurra, complice anche la decisione di concentrarsi soltanto sul singolare, ha continuato a rispondere con costanza mettendo pressione all'avversaria che ha dovuto cedere il servizio per la terza volta perdendo il set per 6-1.