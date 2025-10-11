Pio Esposito: "Emozionato per il gol, devo ancora realizzare. Ma questo è solo l'inizio"

"Ringrazio la squadra e ringrazio il mister, mi sono trovato subito benissimo". Un'altra serata da ricordare per Pio Esposito, che a Tallinn contro l'Estonia nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026 ha trovato il primo gol con la maglia della Nazionale. L'attaccante azzurro e dell'Inter è entrato in campo al posto dell’infortunato Kean e ha realizzato il gol del momentaneo 3-0. "C'è armonia nel gruppo e così è più facile giocare. Io sono entrato bene, ma è merito della squadra che ti mette nelle condizioni migliori - ha detto a Sky dopo la gara - È importante mettere da parte l'egoismo quando giochi con un altro attaccante, l'importante è portare a casa il risultato non chi segna. Il gol? Sono contentissimo e molto emozionato, sono cose che non riesci a capire a caldo, devo ancora realizzare, è successo tutto molto velocemente. Questo deve essere l'inizio, sono molto autocritico e non mi piace accontentarmi. I playoff? Ormai dobbiamo guardare alle partite che ci rimangono a fare il meglio possibile, sfruttando al meglio le occasioni. Il gol lo dedico alla mia famiglia, che mi ha aiutato facendo sacrifici fin da quando ho iniziato a giocare".