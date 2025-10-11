Pio Esposito: "Emozionato per il gol, devo ancora realizzare. Ma questo è solo l'inizio"

Prima gioia in azzurro per l'attaccante dell'Inter: "La dedico alla mia famiglia"
"Ringrazio la squadra e ringrazio il mister, mi sono trovato subito benissimo". Un'altra serata da ricordare per Pio Esposito, che a Tallinn contro l'Estonia nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026 ha trovato il primo gol con la maglia della Nazionale. L'attaccante azzurro e dell'Inter è entrato in campo al posto dell’infortunato Kean e ha realizzato il gol del momentaneo 3-0. "C'è armonia nel gruppo e così è più facile giocare. Io sono entrato bene, ma è merito della squadra che ti mette nelle condizioni migliori - ha detto a Sky dopo la gara - È importante mettere da parte l'egoismo quando giochi con un altro attaccante, l'importante è portare a casa il risultato non chi segna. Il gol? Sono contentissimo e molto emozionato, sono cose che non riesci a capire a caldo, devo ancora realizzare, è successo tutto molto velocemente. Questo deve essere l'inizio, sono molto autocritico e non mi piace accontentarmi. I playoff? Ormai dobbiamo guardare alle partite che ci rimangono a fare il meglio possibile, sfruttando al meglio le occasioni. Il gol lo dedico alla mia famiglia, che mi ha aiutato facendo sacrifici fin da quando ho iniziato a giocare".
Il ct Gattuso elogia il suo attaccante: "Lui si merita tutto, perché quando vedi un ragazzo di questa età con poca esperienza che corre su ogni pallone come se fosse quello della vita vuol dire che ha qualità incredibile. Sbaglia pochissimo e ti dà anche quantità. È un ragazzo molto serio, che si fa voler bene. Sono sicuro che la capoccia non la perde, ma deve migliorare. Ora sta a noi dare le possibilità e a lui farsi trovare pronto".
SUI SOCIAL ARRIVA IL COMMENTO DEL FRATELLO SEBASTIANO